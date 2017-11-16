Глава Приморья пообещал приезжать на недострой комплекса «Д» в Снеговой Пади раз в квартал
Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.
Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.
Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.
Представитель инициативной группы граждан — участников долевого строительства в комплексе «Д» микрорайона Снеговая Падь обратилась к врио губернатора края Андрею Тарасенко во время личного приема, передает ИА PrimaMedia со ссылкой
Часть квартир здесь строится в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Большинство дольщиков — работники бюджетной сферы. Люди оформили ипотечные кредиты, но до сих пор, по вине недобросовестных подрядчиков, не могут въехать в свои квартиры.
Напомним, глава региона уже дважды проводил совещание по возобновлению строительства проблемного объекта.
«Это позволит решить вопрос с источником финансирования строительства инженерных сетей к домам, что, в свою очередь, позволит разблокировать привлечение средств на достройку домов. В следующем году в бюджете запланировано ещё более 600 млн рублей на инженерные коммуникации», — доложил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев.
Глава региона отметил, что будет регулярно выезжать на стройплощадку и лично следить за темпом работ. Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.
«Строить будем поэтапно: сначала закончим дома и сети, потом начнём благоустройство территории и возведение сопутствующих социальных объектов», — подчеркнул врио губернатора.
Первую очередь строительства — дома №№ 25, 26 и 4, планируется завершить в конце 2018 года. Оставшиеся четыре дома могут быть достроены в первом квартале 2019 года.