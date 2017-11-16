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05:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Приморья пообещал приезжать на недострой комплекса «Д» в Снеговой Пади раз в квартал

Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

Представитель инициативной группы граждан — участников долевого строительства в комплексе «Д» микрорайона Снеговая Падь обратилась к врио губернатора края Андрею Тарасенко во время личного приема, передает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу администрации Приморья.

Часть квартир здесь строится в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Большинство дольщиков — работники бюджетной сферы. Люди оформили ипотечные кредиты, но до сих пор, по вине недобросовестных подрядчиков, не могут въехать в свои квартиры.

Напомним, глава региона уже дважды проводил совещание по возобновлению строительства проблемного объекта.

Благодаря принятым после вмешательства Андрея Тарасенко мерам, строительство комплекса «Д» возобновляется. Так, подготовлены документы на предоставление из краевого бюджета транша в размере 105 млн рублей на строительство инженерных сетей к домам.

«Это позволит решить вопрос с источником финансирования строительства инженерных сетей к домам, что, в свою очередь, позволит разблокировать привлечение средств на достройку домов. В следующем году в бюджете запланировано ещё более 600 млн рублей на инженерные коммуникации», — доложил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев.

Глава региона отметил, что будет регулярно выезжать на стройплощадку и лично следить за темпом работ. Также он распорядился строго контролировать эффективность использования бюджетных средств.

«Строить будем поэтапно: сначала закончим дома и сети, потом начнём благоустройство территории и возведение сопутствующих социальных объектов», — подчеркнул врио губернатора.

Первую очередь строительства — дома №№ 25, 26 и 4, планируется завершить в конце 2018 года. Оставшиеся четыре дома могут быть достроены в первом квартале 2019 года.

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