На VI Инновационном форуме в Железногорске обсудят формирование «умных городов»

С 1 по 2 декабря в ЗАТО г. Железногорск пройдет VI Инновационный форум. Главная тема форума — «Цифровая трансформация. Возможности городов». Она направлена на обсуждение потенциала и проектов формирования «умных городов» в контексте цифрового перехода.

Ключевое внимание будет уделено четырём темам: «Цифровые решения для городов», «Кадры для цифровой экономики», «Городская среда и пространственное развитие», а также концептуальные подходы и модели «Smart City» для городов России.

В форуме примут участие ведущие федеральные эксперты: заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин, директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артём Шадрин, заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Андрей Клепач, член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Петр Щедровицкий и другие.

Инновационный форум — ежегодная площадка для обсуждения идей и проектов бизнеса, власти, институтов развития, предпринимателей и молодежных сообществ, вопросов федеральной повестки технологического развития страны в различных секторах экономики.

Организаторы форума: администрация Красноярского края, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», администрация ЗАТО г. Железногорск, инновационный кластер «Технополис «Енисей» при участии фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург).

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, вузов, академических институтов, инвесторов, промышленных компаний, некоммерческих организаций.