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05:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

VIP-версия самолета МС-21 из Иркутска может появиться в 2022 году

По словам президента «Гражданских самолетов Сухого», лайнер вычистят от «детских болезней» за два-три года.

Источник: IrkutskMedia.ru

VIP-версия пассажирского самолета МС-21 из Иркутска может появиться в 2022 году, рассказал президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. По его словам, машину за два-три года избавят от «детских болезней». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Александр Рубцов подчеркнул, что VIP-версия появится лишь после двух трех лет коммерческой эксплуатации МС-21 — за это время машину избавят от «детских болезней».

Напомним, лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.

Ранее самолет совершил самый длительный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром ЛИИ имени Громова в Московском области. Лайнер преодолел порядка 4,5 тысячи км без посадки за шесть часов. Высота полета составила около 10 тысяч метров. В ЛИиДК ОКБ имени А. С. Яковлева специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар, в котором создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации, регистрируемой в процессе проведения летных и наземных испытаний.

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