VIP-версия самолета МС-21 из Иркутска может появиться в 2022 году

Источник: IrkutskMedia.ru

VIP-версия пассажирского самолета МС-21 из Иркутска может появиться в 2022 году, рассказал президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов. По его словам, машину за два-три года избавят от «детских болезней». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Александр Рубцов подчеркнул, что VIP-версия появится лишь после двух трех лет коммерческой эксплуатации МС-21 — за это время машину избавят от «детских болезней».

Напомним, лайнер МС-21−300 продолжает летные испытания в Жуковском. Самолет совершил первый полет с аэродрома ЛИИ имени М. М. Громова в Московской области 2 ноября. Полет продолжался свыше трех часов. В ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч метров до 12 тысяч метров. Все системы самолета отработали штатно.