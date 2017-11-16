Еще несколько инвесторов стали резидентами свободного порта Владивосток

Напомним, в рамках исполнения Федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 308 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 258 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в корпорацию развития Дальнего Востока поступило 478 заявок на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 323 миллиардов рублей.