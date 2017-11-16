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06:36 (мск), источник: Вести Приморье

Еще несколько инвесторов стали резидентами свободного порта Владивосток

Соответствующие соглашения заключены между корпорацией развития Дальнего Востока и четырьмя инвестиционными компаниями.

Источник: Вести Приморье

Так, ООО «Владтех» планирует построить во Владивостоке комплекс для ремонта и технического обслуживания строительной и специальной техники.

Другая компания — «ОПТ-Финанс» — займется организацией стоянок для специальной техники и контейнеров.

Компания «ТРИМ» намерена запустить производство малярной ленты и прозрачного скотча.

А ООО «Лог-Пак» рассчитывает возвести на территории СПВ складские модули и разместить на предприятия рефрижираторные контейнеры для хранения продукции быстрой заморозки.

Напомним, в рамках исполнения Федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 308 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 258 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в корпорацию развития Дальнего Востока поступило 478 заявок на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 323 миллиардов рублей.

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