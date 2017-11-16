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06:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Завершение строительства ЖК «Казачья гора» в Хабаровске планируется в следующем году

По словам застройщика Владимира Фридмана, для этого правительство края уже продлило срок действия гарантии на получение банковского кредита.

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

На лето 2018 года запланирована сдача в эксплуатацию второй очереди ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. Для завершения строительства уже продлили срок действия госгарантии на получение банковского кредита в 200 млн рублей, выданной правительством Хабаровского края, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец компании-застройщика «СамСтрой» Владимир Фридман.

— Сейчас мы рассылаем дольщикам уведомления, информирующие их о завершении строительства до августа 2018 года. Многие получившие уже подписали соответствующие допсоглашения, — сообщил Владимир Фридман. — Вопрос о необходимых для завершения строительства 200 млн рублей уже решен. Спасибо краевому правительству, нам пошли навстречу и на этот срок продлили гарантии края на получение банковского кредита. Мы также изменили стратегию продаж: решили продавать квартиры в достроенном жилье, а не на стадии строительства. Безусловно, для покупателей это дополнительная гарантия надежности.

Не исключено, говорит Владимир Фридман, что «Казачью гору» удастся сдать раньше августа — у компании есть активы, которые можно реализовать, благо есть спрос.

— Застройщик из Ижевска, который взялся за жилмассив Гупровский городок, заинтересовался нашим участком, прилегающим к «Казачьей горе». Это большая территория площадью в 2 га под перспективное строительство, — сказал Владимир Фридман.

«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора», строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой».

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