Завершение строительства ЖК «Казачья гора» в Хабаровске планируется в следующем году

Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

На лето 2018 года запланирована сдача в эксплуатацию второй очереди ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. Для завершения строительства уже продлили срок действия госгарантии на получение банковского кредита в 200 млн рублей, выданной правительством Хабаровского края, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец компании-застройщика «СамСтрой» Владимир Фридман.

— Сейчас мы рассылаем дольщикам уведомления, информирующие их о завершении строительства до августа 2018 года. Многие получившие уже подписали соответствующие допсоглашения, — сообщил Владимир Фридман. — Вопрос о необходимых для завершения строительства 200 млн рублей уже решен. Спасибо краевому правительству, нам пошли навстречу и на этот срок продлили гарантии края на получение банковского кредита. Мы также изменили стратегию продаж: решили продавать квартиры в достроенном жилье, а не на стадии строительства. Безусловно, для покупателей это дополнительная гарантия надежности.

Не исключено, говорит Владимир Фридман, что «Казачью гору» удастся сдать раньше августа — у компании есть активы, которые можно реализовать, благо есть спрос.

— Застройщик из Ижевска, который взялся за жилмассив Гупровский городок, заинтересовался нашим участком, прилегающим к «Казачьей горе». Это большая территория площадью в 2 га под перспективное строительство, — сказал Владимир Фридман.