Завершение строительства ЖК «Казачья гора» в Хабаровске планируется в следующем году
По словам застройщика Владимира Фридмана, для этого правительство края уже продлило срок действия гарантии на получение банковского кредита.
По словам застройщика Владимира Фридмана, для этого правительство края уже продлило срок действия гарантии на получение банковского кредита.
Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.
На лето 2018 года запланирована сдача в эксплуатацию второй очереди ЖК «Казачья гора» в Хабаровске. Для завершения строительства уже продлили срок действия госгарантии на получение банковского кредита в 200 млн рублей, выданной правительством Хабаровского края, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец
— Сейчас мы рассылаем дольщикам уведомления, информирующие их о завершении строительства до августа 2018 года. Многие получившие уже подписали соответствующие допсоглашения, — сообщил Владимир Фридман. — Вопрос о необходимых для завершения строительства 200 млн рублей уже решен. Спасибо краевому правительству, нам пошли навстречу и на этот срок продлили гарантии края на получение банковского кредита. Мы также изменили стратегию продаж: решили продавать квартиры в достроенном жилье, а не на стадии строительства. Безусловно, для покупателей это дополнительная гарантия надежности.
Не исключено, говорит Владимир Фридман, что «Казачью гору» удастся сдать раньше августа — у компании есть активы, которые можно реализовать, благо есть спрос.
— Застройщик из Ижевска, который взялся за жилмассив Гупровский городок, заинтересовался нашим участком, прилегающим к «Казачьей горе». Это большая территория площадью в 2 га под перспективное строительство, — сказал Владимир Фридман.
«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора», строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой».