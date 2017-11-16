Башкирия приобретет вертолет для нужд спасателей и МВД

По словам Владимира Темашева, в условиях спасательных операций без наземных служб вертолет не сможет эвакуировать пострадавших и принять другие экстренные меры, в том числе из-за отсутствия мест для посадки.
«В Башкирии всего два места дислокации, где может располагаться вертолет, это Уфа и Кумертау, так как аппарат нужно обслуживать, ремонтировать и обеспечивать навигационными картами. Кроме того, если мы не хотим, чтобы вертолет стал дорогой игрушкой, нужно содержать четыре экипажа (по нормам ТК РФ и Воздушного кодекса, они будут работать сутки через трое — прим. ред.)», — говорит Владимир Темашев.
Как рассказал руководитель службы спасения, вертолет на балансе ведомства был с 2005 по 2010 год — КумАПП передал его правительству республики в счет погашения долга.
Ранее начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов рассказывал, что ближайшие к Уфе вертолеты находятся в Казани и Оренбурге.