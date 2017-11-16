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07:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия приобретет вертолет для нужд спасателей и МВД

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Правительство Башкирии обсуждает вопрос приобретения многофункционального вертолёта, который будет работать для нужд санавиации, службы спасения и МВД. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на начальника аварийно-спасательной службы республики Владимира Темашева. Глава ведомства выступил на круглом столе по проблемам экологического туризма, который прошел в рамках форума гостеприимства и туриндустрии.

По словам Владимира Темашева, в условиях спасательных операций без наземных служб вертолет не сможет эвакуировать пострадавших и принять другие экстренные меры, в том числе из-за отсутствия мест для посадки.

«В Башкирии всего два места дислокации, где может располагаться вертолет, это Уфа и Кумертау, так как аппарат нужно обслуживать, ремонтировать и обеспечивать навигационными картами. Кроме того, если мы не хотим, чтобы вертолет стал дорогой игрушкой, нужно содержать четыре экипажа (по нормам ТК РФ и Воздушного кодекса, они будут работать сутки через трое — прим. ред.)», — говорит Владимир Темашев.

Как рассказал руководитель службы спасения, вертолет на балансе ведомства был с 2005 по 2010 год — КумАПП передал его правительству республики в счет погашения долга.

Ранее начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов рассказывал, что ближайшие к Уфе вертолеты находятся в Казани и Оренбурге.

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