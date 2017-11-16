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06:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

Монгольская компания хочет построить в Иркутской области заводы для сжижения газа

Монгольские компании проявили интерес к строительству в Иркутской области заводов для сжижения газа, есть компании, которые готовы регулярно его закупать. Об этом руководитель представительства агентства инвестиционного развития Иркутской области Антон Просекин рассказал на встрече делегации Законодательного собрания Приангарья с руководством Национальной торгово-промышленной палаты Монголии 15 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Источник: Reuters

В ближайшее время в Монголии планируют перевести на газ весь общественный транспорт, соответственно потребность в газе в стране значительно возрастёт, рассказал Антон Просекин. В продолжении транспортной темы обсуждался и вопрос развития железнодорожных перевозок. О положении дел в логистической сфере рассказал депутат ЗС, первый заместитель начальника УБЖД Игорь Милостных.

Президент НТПП Монголии Баатаржав Лхагважав отметил важность двустороннего сотрудничества, выразив уверенность, что общими усилиями можно достичь более высоких показателей товарооборота между Монголией и Приангарьем. Традиционно в первую очередь речь зашла о поставках пищевых продуктов — президент НТПП обозначил заинтересованность своей страны в поставках мяса и мясных консервов в Иркутскую область.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка по итогам встречи сообщил, что все предложения монгольской стороны, полученные не только в рамках встречи в НТПП, но и в ходе других переговоров, будут проанализированы с точки зрения действующей нормативно-правовой базы и будут подготовлены предложения для интенсификации сотрудничества.

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