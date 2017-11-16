Монгольская компания хочет построить в Иркутской области заводы для сжижения газа

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В ближайшее время в Монголии планируют перевести на газ весь общественный транспорт, соответственно потребность в газе в стране значительно возрастёт, рассказал Антон Просекин. В продолжении транспортной темы обсуждался и вопрос развития железнодорожных перевозок. О положении дел в логистической сфере рассказал депутат ЗС, первый заместитель начальника УБЖД Игорь Милостных.

Президент НТПП Монголии Баатаржав Лхагважав отметил важность двустороннего сотрудничества, выразив уверенность, что общими усилиями можно достичь более высоких показателей товарооборота между Монголией и Приангарьем. Традиционно в первую очередь речь зашла о поставках пищевых продуктов — президент НТПП обозначил заинтересованность своей страны в поставках мяса и мясных консервов в Иркутскую область.