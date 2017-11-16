Узбекистан хочет получать нефть из Омска

До 2020 года импортируемые углеводороды не будут облагаться таможенными пошлинами. Предприятия АО «Узнефтепродукт» освобождены от уплаты налога на прибыль. Полученные средства они должны будут направить на модернизацию мощностей.

В планах «Узбекнефтегаз» с 2018 года импортировать до 1 млн тонн нефти из России и Казахстана для снабжения своих нефтезаводов. Поставки должны будут осуществляться по нефтепроводу «Омск — Павлодар — Чимкент». Далее по железной дороге нефть будет отправляться в Узбекистан.