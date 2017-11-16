Узбекистан хочет получать нефть из Омска
Министерство финансов Узбекистана приняло решение выделить нефтеперерабатывающим заводам республики 2 триллиона сумов (250 млн долларов) для импорта нефти и нефтепродуктов.
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Министерство финансов Узбекистана приняло решение выделить нефтеперерабатывающим заводам республики 2 триллиона сумов (250 млн долларов) для импорта нефти и нефтепродуктов.
До 2020 года импортируемые углеводороды не будут облагаться таможенными пошлинами. Предприятия АО «Узнефтепродукт» освобождены от уплаты налога на прибыль. Полученные средства они должны будут направить на модернизацию мощностей.
В планах «Узбекнефтегаз» с 2018 года импортировать до 1 млн тонн нефти из России и Казахстана для снабжения своих нефтезаводов. Поставки должны будут осуществляться по нефтепроводу «Омск — Павлодар — Чимкент». Далее по железной дороге нефть будет отправляться в Узбекистан.