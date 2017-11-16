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07:32 (мск), источник: ЕАН

Сегодня суд рассмотрит дело о законности выделенных полос в Екатеринбурге

В Свердловском облсуде 16 ноября состоится заседание, где будет рассмотрен вопрос о законности выделенных полос для общественного транспорта в Екатеринбурге, сообщает региональное УГИБДД.

У Госавтоинспекции возникли претензии к полосам на улице Малышева (от Вишневой до Гагарина) и Розы Люксембург (от Малышева до Народной Воли).

В первом случае, автолюбители лишились возможности парковаться. А «выделенка» на Розы Люксембург вынуждает водителей нарушать правила движения, отмечают в УГИБДД.

Кроме того, и на Малышева, и на Розы Люксембург ширина этих полос не соответствует нормативам.

В суде Госавтоинспекция намерена представить анализ аварийности на перекрестке Малышева-Гагарина.

В ведомстве утверждают, что с августа 2017 года на этом участке она выросла на 30%.

О незаконности выделенных полос в конце октября 2017 года заявил начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин. Он пообещал, что автоинспекторы не будут штрафовать водителей, использующих полосу на улице Малышева между Генеральской и Гагарина.

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