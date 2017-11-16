Сегодня суд рассмотрит дело о законности выделенных полос в Екатеринбурге

У Госавтоинспекции возникли претензии к полосам на улице Малышева (от Вишневой до Гагарина) и Розы Люксембург (от Малышева до Народной Воли).

В первом случае, автолюбители лишились возможности парковаться. А «выделенка» на Розы Люксембург вынуждает водителей нарушать правила движения, отмечают в УГИБДД.

Кроме того, и на Малышева, и на Розы Люксембург ширина этих полос не соответствует нормативам.

В суде Госавтоинспекция намерена представить анализ аварийности на перекрестке Малышева-Гагарина.

В ведомстве утверждают, что с августа 2017 года на этом участке она выросла на 30%.