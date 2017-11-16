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07:26 (мск), источник: Newslab.ru

Опасные перцы и яблоки оказались на свалке в Красноярске

Их обнаружили в ходе совместного рейда специалистов Россельхознадзора и таможни.

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями таможни провели рейд по местам, торгующим фруктами и овощами. На территории оптовой базы, расположенной по адресу: ул. Северное шоссе, 31, стр. 1, специалисты обнаружили свежие яблоки и перцы из Польши, которые запрещено ввозить на территорию России.

Специалисты изъяли 248 кг яблок (18 коробок) и 72 кг перцев (14 коробок). Согласно маркировке на коробках, страной происхождения яблок и перцев является Польша. Товаросопроводительные документы на фрукты и овощи отсутствовали.

Ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Яблоки и перцы вывезли на мусорный полигон и раздавили бульдозером.

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