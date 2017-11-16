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07:59 (мск), источник: ЕАН

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей начали продавать в Интернете по завышенной цене

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей начали продавать в Сети по завышенной цене.

ЦБ: $ 60.2490   +0.63 € 71.1721   +1.49 ММВБ: $ 60.2025   -0.04 € 70.9700   -0.06

Центробанк предупреждает россиян, что необходимости покупать их вовсе нет — постепенно новые деньги поступят в массовое обращение.

«В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», — говорится в сообщении Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

Отметим, что именно жители Дальнего Востока и Крыма стали первыми обладателями новых купюр. В Екатеринбург банкноты поступят в декабре 2017 — январе 2018 года.

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