Новые банкноты в 200 и 2000 рублей начали продавать в Интернете по завышенной цене

«В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», — говорится в сообщении Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.