Новые банкноты в 200 и 2000 рублей начали продавать в Интернете по завышенной цене
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей начали продавать в Сети по завышенной цене.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей начали продавать в Сети по завышенной цене.
Центробанк предупреждает россиян, что необходимости покупать их вовсе нет — постепенно новые деньги поступят в массовое обращение.
«В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», — говорится в сообщении Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.
Отметим, что именно жители Дальнего Востока и Крыма стали первыми обладателями новых купюр. В Екатеринбург банкноты поступят в декабре 2017 — январе 2018 года.