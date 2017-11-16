Новая ледовая арена может появиться на месте военного городка

Мэр пояснил, что военный городок перестал быть военным объектом, но земля до сих пор не передана ни городу, ни области. На данный момент ей распоряжается Министерство обороны.

«Я думаю, рано или поздно передача состоится. И у нас есть планы с развитием этой территории. У меня, как у мэра, предложение рассмотреть площадку там, где был плац, под возможное строительство ЛДС. Транспорт рядом, коммуникации есть, значит строительство будет дешевле, чем те варианты, которые рассматривались», — рассказал Анатолий Локоть.

Ранее депутаты Горсовета отказались выделять землю неподалеку от Коммунального моста. Для строительства необходимо 10 гектаров, еще 30 — инвестору.

«Первый момент — по какой причине мы против перезонирования этой территории: потому что здесь возникают гарантированные риски — увеличение плотности пробок в транспортном потоке Второй момент — Совет депутатов города Новосибирска против вырубки лесного массива, который на настоящий момент существует на берегу реки, и, соответственно зона, которая предлагается к перезонированию, на сегодняшний момент является рекреационной зоной», — пояснял председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Ледовая арена должна появиться в Новосибирске до Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.