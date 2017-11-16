Узбекистан выделит порядка $250 млн на борьбу с дефицитом бензина
Кроме того, в Узбекистане с 15 ноября 2017 года снизится налог на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%
Кроме того, в Узбекистане с 15 ноября 2017 года снизится налог на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил Минфину выделить до конца 2017 года беспроцентную бюджетную ссуду нефтеперерабатывающим заводам в два триллиона сумов (около 250 миллионов долларов) для импорта углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов.
При этом для скорейшего решения проблемы с дефицитом бензина на заправках, 600 миллиардов сумов из них должны быть перечислены уже до конца этой рабочей недели.
Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительные средства из Государственного бюджета компании «Тошшахартрансхизмат» на 2017−2018 годы. Это позволит не допустить резкий рост тарифов на транспортные перевозки в Ташкенте.
Еще одна важная мера — снижение с 15 ноября 2017 года налога на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%. Сегодня его плательщиками являются юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа, в том числе через автозаправочные станции.
Мирзиёев также освободил сроком до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей углеводородное сырье, импортируемое предприятиями республики, независимо от формы собственности и целей использования.
Нефтеперерабатывающие заводы компании «Узнефтепродукт» получили освобождение от уплаты налога на прибыль, с целевым направлением высвобождаемых средств на обновление, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, а также на увеличение производственных мощностей.
Накануне в Узбекистане резко выросли цены на бензин. Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысилась на 1000 сумов и составила 3800 сумов. Бензин АИ-91 теперь стоит 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.
Повышение стоимости топлива произошло на фоне серьёзного дефицита в регионах страны. Многие заправки получают бензин всего два раза в месяц, а жители вынуждены покупать его у спекулянтов, завышающих цену в