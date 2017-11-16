Узбекистан выделит порядка $250 млн на борьбу с дефицитом бензина

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил Минфину выделить до конца 2017 года беспроцентную бюджетную ссуду нефтеперерабатывающим заводам в два триллиона сумов (около 250 миллионов долларов) для импорта углеводородного сырья и готовых нефтепродуктов.

При этом для скорейшего решения проблемы с дефицитом бензина на заправках, 600 миллиардов сумов из них должны быть перечислены уже до конца этой рабочей недели.

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Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительные средства из Государственного бюджета компании «Тошшахартрансхизмат» на 2017−2018 годы. Это позволит не допустить резкий рост тарифов на транспортные перевозки в Ташкенте.

Еще одна важная мера — снижение с 15 ноября 2017 года налога на потребление автомобильного бензина и дизельного топлива на 50%. Сегодня его плательщиками являются юридические лица, осуществляющие реализацию конечным потребителям бензина, дизельного топлива и газа, в том числе через автозаправочные станции.

Мирзиёев также освободил сроком до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей углеводородное сырье, импортируемое предприятиями республики, независимо от формы собственности и целей использования.

Нефтеперерабатывающие заводы компании «Узнефтепродукт» получили освобождение от уплаты налога на прибыль, с целевым направлением высвобождаемых средств на обновление, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, а также на увеличение производственных мощностей.

Накануне в Узбекистане резко выросли цены на бензин. Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысилась на 1000 сумов и составила 3800 сумов. Бензин АИ-91 теперь стоит 4300 сумов, при этом цена до повышения этой марки бензина составляла 3000 сумов. Эти цены действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.