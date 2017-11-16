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07:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали.

Источник: Reuters

Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке практически всех районов города до 2033 года. Публичные слушания по проекту планировки и межевания стартовали с 14 ноября. Обсудить проекты могут все желающие. Документы опубликованы на сайте администрации.

Заниматься застройкой территорий в Красноярске собираются с 2018 по 2020 годы, с 2020 по 2028 и с 2029 по 2033-й.

Так, рядом с будущим Кафедральным собором на Стрелке планируется построить деловой комплекс. Воплотить проект в жизнь предлагается до 2033 года. Еще один общественно-деловой центр появится в районе ТЦ «Комсомолл».

В планах у мэрии построить на месте Комбайнового завода новый жилой микрорайон, а на пересечении ул. Вейнбаума и Коммунистическая — многоуровневую развязку. Участок между ул. Республики, Вейнбаума, Брянской, Обороны планируется пустить под «деловую» застройку и спор­тивные объекты. Слушания по данным вопросам пройдут до 14 декабря.

В Советском районе Красноярска собираются изменить застройку микрорайона Солонцы-2 и военного городка. Земли мэрия планирует отдать под Медицинский городок.

Изменения будут и на правом берегу Красноярска. Там проектировщики предлагают построить два высотных дома на участке между улицами Судостроительной, Прибойной и Графитной.

Ознакомиться с проектами застройки Красноярска можно на сайте мэрии.

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Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года
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