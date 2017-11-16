Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года
Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали.
Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали.
Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке практически всех районов города до 2033 года. Публичные слушания по проекту планировки и межевания стартовали с 14 ноября. Обсудить проекты могут все желающие. Документы опубликованы на сайте администрации.
Заниматься застройкой территорий в Красноярске собираются с 2018 по 2020 годы, с 2020 по 2028 и с 2029 по 2033-й.
Так, рядом с будущим Кафедральным собором на Стрелке планируется построить деловой комплекс. Воплотить проект в жизнь предлагается до 2033 года. Еще один
В планах у мэрии построить на месте Комбайнового завода новый жилой микрорайон, а на пересечении ул. Вейнбаума и Коммунистическая — многоуровневую развязку. Участок между ул. Республики, Вейнбаума, Брянской, Обороны планируется пустить под «деловую» застройку и спортивные объекты. Слушания по данным вопросам пройдут до 14 декабря.
В Советском районе Красноярска собираются изменить застройку микрорайона Солонцы-2 и военного городка. Земли мэрия планирует отдать под Медицинский городок.
Изменения будут и на правом берегу Красноярска. Там проектировщики предлагают построить два высотных дома на участке между улицами Судостроительной, Прибойной и Графитной.
Ознакомиться с проектами застройки Красноярска можно на сайте мэрии.