Доходы и расходы бюджета Хабаровского края на будущий год хотят увеличить

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Ещё не утверждённый окончательно проект бюджета Хабаровского края на 2018 год претерпевает масштабные изменения — в него вносят коррективы, связанные, в том числе, и с федеральной повесткой. Профильный постоянный комитет регионального парламента рассмотрел около 80 предложенных губернатором поправок в документ на внеочередном заседании и рекомендовал Законодательной Думе их принять.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», проект бюджета региона на будущий год и плановый период 2019 и 2020 годов прошёл первое парламентское чтение. Депутаты подробно проанализировали его, не исключив необходимости корректировать документ при дальнейшей работе. Причины для этого на заседании 16 ноября озвучил первый заместитель министра финансов Хабаровского края Валентин Костюшин.

«Правительство края предлагает внести поправки в проект бюджета, которые обусловлены разными факторами. Это изменения в налоговых доходах на 2018 год, уточнение поступлений из федерального бюджета и уточнение отдельных направлений расходов. Поправки затрагивают 29 государственных программ, действующих в крае, причём по 25 из них предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей», — отметил Валентин Костюшин.

В случае если предлагаемые изменения будут утверждены, общий объём доходов краевого бюджета вырастет на 4,5 миллиарда рублей — до отметки в 85,6 миллиарда. Сумма расходов при этом увеличится на 6,8 миллиарда рублей и достигнет 97,5 миллиарда. С учётом поправок дефицит региональной казны ненамного увеличится и составит 11,9 миллиарда рублей. На 6,7% «подрастёт» верхний предел государственного долга региона.

«Сегодня мы рассмотрели в большей степени положительные поправки, поскольку увеличили и доходы, и расходы, и таким образом практически пришли к уровню 2017 года. Многие депутаты переживали, что на будущий год ожидается низкий уровень трансфертов из федерального бюджета — сегодняшние уточнения подразумевают “плюс” в пять с лишним миллиардов рублей. При этом пришлось уменьшить наши собственные доходы на 1,3 миллиарда — это связано с изменениями на федеральном уровне. Снизятся поступления от акцизов на алкогольную продукцию, отменена норма, касающаяся льготы на движимое имущество организаций. Мы этого, конечно, планировать не могли, поэтому эту статью пришлось уточнить», — рассказала журналистам председатель постоянного думского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Наталия Пудовкина.