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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Статистики рассказали о снижении доступности картофеля для новосибирцев

Новосибирскстат утверждает, что покупательная способность населения упала. В частности речь идет о некоторых групп товаров, на которые сегодня достаточно большой спрос.

Цены растут, а вот доходы жителей региона за ними не поспевают. Горожанам становится всё сложнее заправлять свои машины бензином, оплачивать коммуналку и — внимание — даже купить картофель!

По данным Новосибирскстата сейчас товары можно поделить на две категории — ставшие доступными и те, приобрести которые теперь сложнее. Начнём со вторых.

Картофель! Кто бы мог подумать, что его покупательная способность станет меньше аж на четверть. Но статистика неумолима.

Любимый многими три сезона в год и один не очень — во время копки — корнеплод теперь говоря языком статистов стал менее доступен. Аж на почти 25 процентов.

Похожая ситуация со сливочным маслом и репчатым луком, молоком и капустой.

Наши с вами кошельки, а точнее их содержимое уменьшится, если мы захотим приобрести мороженную рыбу, муку, куриные яйца. Даже алкоголь стал менее доступен. Проще говоря, эти товары для нас с вами, получается, подорожали. Как и коммуналка.

Платить за квартиру стало накладнее: доступность жилищных услуг снизилась на 5 с половиной процентов. Коммунальные услуги — почти на три процента по области.

Не поспевали в 2017-м наши с вами денежные доходы и за ценами на бензин: покупательная способность по нему за год снизилась на 4 целых 4 десятых процента. Неужели нам стали меньше платить? Оказывается, нет. О том, что происходит с зарплатами новосибирцев, пояснили в Новосибирскстате.

Ольга Симонова, Заместитель руководителя Новосибирскстата: «Средняя номинальная заработная плата в Новосибирской области за 9 месяцев текущего года составила 32 тысячи 16 рублей. К соответствующему периоду прошлого года она выросла на 7,8 процента. Реальная заработная плата, то есть с учетом индекса потребительских цен, за этот период выросла на 4,9 процента. По сравнению со среднероссийской заработной платой в Новосибирской области она ниже на 16 процентов. Максимальная заработная плата по-прежнему в финансовой и страховой деятельности — 59 тысяч 249 рублей. И в области информации и связи — 54 тысячи 477 рублей. Минимальная заработная плата в сфере общественного питания и гостиничном бизнесе — 16 тысяч 839 рублей, а также в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве — 18 тысяч 236 рублей».

Но есть и те товары, купить которые по результатам неполного 2017 года нам с вами стало проще. Например, сахар, подсолнечное масло, манка, хлеб, говядина и яблоки теперь доступнее. Новость и для любителей техники — холодильники и телевизоры немного, но подешевели. Как и проезд в автобусах, и стоимость телефонных разговоров. Хватает или нет денег новосибирцам, мы решили узнать на улицах города.

Сейчас новосибирцы готовятся к Новому году. И пока по непроверенной информации уже в декабре цены на ряд продуктов и алкоголь увеличатся. Поэтому рекомендуем заранее делать праздничные запасы. Пока не начались предновогодние очереди и давка в магазинах. А она точно будет.

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