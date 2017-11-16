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08:07 (мск), источник: NewsKo

Пермский политехнический колледж им. Славянова реконструируют в 2020 году

Министр образования Прикамья Раиса Кассина обсудила с руководством колледжа реконструкцию его здания.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина посетила Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славянова, который стал одной из площадок отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Как пояснила министр, сейчас система профессионального образования переживает активное развитие. Меняется содержательно и пространственно. В частности, на 2017−2020 годах губернатором Пермского края Максимом Решетниковым одобрена программа по строительству новых и реконструкции старых зданий учебных заведений.

«За эти годы десять образовательных учреждений будут находиться в строительном или ремонтном процессе, будут построены новые учебные корпуса, мастерские, общежития, спортплощадки», — отметила Раиса Кассина.

В частности, в текущем году 338 млн руб. из краевого бюджета направлены на приведение в современное состояние одного из старейших колледжей в Пермском крае — Пермский Политехнический Колледж им. Н. Г. Славянова.

По словам директора колледжа Александра Попова, руководство учебного заведения уже начало подготовку к масштабной реконструкции. Предполагается, что первые ремонтные работы в колледже начнутся в конце 2018 года — до этого времени будут вестись проектные работы. Закончить реконструкцию планируется в 2020 году.

«В рамках реконструкции будет произведена замена всех перекрытий и укрепление фундамента, построена новая система вентиляции, отремонтирована система канализации, водопровод, отопление, — говорит Александр Попов. — С реконструкцией учебный процесс не закончится: мы постараемся максимально перевести занятия в другие наши помещения, часть учащихся будут ходить на занятия в другие учебные заведения, увеличим практику на промпредприятиях».

Выпускники колледжа Славянова являются одними из самых востребованных на рынке труда. Дуальное образование позволяет учащимся заниматься на оборудовании ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Высокий уровень подготовки подтверждают результаты регионального и российского этапов чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Представители образовательного сообщества связывают достигаемые результаты с существованием системы дуального образования в регионе, тесного взаимодействия средних профессиональных учебных заведений и промышленных предприятий. По инициативе Максима Решетникова, для обеспечения производства квалифицированными кадрами в ближайшие 5 лет планируется в два раза увеличить число центров дуального образования в техникумах и колледжах.

В эти дни в колледже проходит отборочный этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Сварочные технологии». Заявилось 20 участников. Всего соревнования в Пермском крае проводятся по 22 компетенциям на площадках профессиональных образовательных организаций.

Победители отборочного этапа примут участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в январе 2018 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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