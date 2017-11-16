После транспортной реформы в Омске исчезает каждый пятый маршрут

Источник: РИА "Новости"

Инициатором изменений выступила мэрия Омска, и, по мнению частных перевозчиков, чиновники работают исключительно в свою пользу, минуя интересы пассажиров. Так, после транспортной реформы из 151 маршрута «под нож» пойдет 24 маршрута.

«К примеру, ни слова не говорится о том, что из существующих 151 маршрута 24 будут ликвидированы — а это каждый пятый маршрут (останется 127 маршрутов), дается какая-то отрывочная информация об отдельных маршрутах. А на каждом из 24 маршрутов свой пассажир, и их не интересует общая провозная возможность пассажирского транспорта», — приводятся слова председателя СРО НП «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна в официальном сообщении этой организации.

При этом, как отметил перевозчик, изменяют почему-то только маршруты частников.

«Мы считаем, что прослеживается приоритет муниципального транспорта над частным. Только частные маршруты меняют схемы движения из 127 остающихся в схеме 63 маршрута будут изменены, то к чему люди привыкали годами предлагается враз порушить», — отметил Геворгян.