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08:04 (мск), источник: СуперОмск

После транспортной реформы в Омске исчезает каждый пятый маршрут

В некоммерческом партнерстве «Омские перевозчики» обозначили свою позицию по грядущему изменению маршрутной сети в городе.

Источник: РИА "Новости"

Инициатором изменений выступила мэрия Омска, и, по мнению частных перевозчиков, чиновники работают исключительно в свою пользу, минуя интересы пассажиров. Так, после транспортной реформы из 151 маршрута «под нож» пойдет 24 маршрута.

«К примеру, ни слова не говорится о том, что из существующих 151 маршрута 24 будут ликвидированы — а это каждый пятый маршрут (останется 127 маршрутов), дается какая-то отрывочная информация об отдельных маршрутах. А на каждом из 24 маршрутов свой пассажир, и их не интересует общая провозная возможность пассажирского транспорта», — приводятся слова председателя СРО НП «Омские перевозчики» Владимира Геворгяна в официальном сообщении этой организации.

При этом, как отметил перевозчик, изменяют почему-то только маршруты частников.

«Мы считаем, что прослеживается приоритет муниципального транспорта над частным. Только частные маршруты меняют схемы движения из 127 остающихся в схеме 63 маршрута будут изменены, то к чему люди привыкали годами предлагается враз порушить», — отметил Геворгян.

Отметим, новую маршрутную схему обещают внедрить уже в 2018 году. Вполне вероятно, изменения отразятся для пассажиров на числе пересадок для сохранения доходов перевозчиков.

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