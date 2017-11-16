После транспортной реформы в Омске исчезает каждый пятый маршрут
В некоммерческом партнерстве «Омские перевозчики» обозначили свою позицию по грядущему изменению маршрутной сети в городе.
В некоммерческом партнерстве «Омские перевозчики» обозначили свою позицию по грядущему изменению маршрутной сети в городе.
Инициатором изменений выступила мэрия Омска, и, по мнению частных перевозчиков, чиновники работают исключительно в свою пользу, минуя интересы пассажиров. Так, после транспортной реформы из 151 маршрута «под нож» пойдет 24 маршрута.
«К примеру, ни слова не говорится о том, что из существующих 151 маршрута 24 будут ликвидированы — а это каждый пятый маршрут (останется 127 маршрутов), дается
При этом, как отметил перевозчик, изменяют
«Мы считаем, что прослеживается приоритет муниципального транспорта над частным. Только частные маршруты меняют схемы движения из 127 остающихся в схеме 63 маршрута будут изменены, то к чему люди привыкали годами предлагается враз порушить», — отметил Геворгян.
Отметим, новую маршрутную схему обещают внедрить уже в 2018 году. Вполне вероятно, изменения отразятся для пассажиров на числе пересадок для сохранения доходов перевозчиков.