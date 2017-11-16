Узбекистан в январе перейдет на новый метод расчета инфляции
Следующей задачей Центробанка Узбекистана на среднесрочную перспективу станет переход на инфляционное таргетирование.
Следующей задачей Центробанка Узбекистана на среднесрочную перспективу станет переход на инфляционное таргетирование.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан с 1 января будущего года намерен перейти на новые стандарты расчета инфляции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам первого заместителя председателя Центрального банка Тимура Ишметова, этот шаг обусловлен необходимостью внедрения в республике международно принятых стандартов определения уровня инфляции.
«У нас все время были споры касательно уровня инфляции. По нашей официальной методологии у нас выходил один показатель, у международных организаций, в частности, у Международного валютного фонда (МВФ — ред.), другой показатель. Это создает неудобства в работе. Если у тебя показатель инфляции не совсем правильный, то и правильные действия принимать будет трудно», — заметил чиновник.
Следующей задачей Центробанка на среднесрочную перспективу станет переход на инфляционное таргетирование. Как считает Ишметов, для этого должны быть подготовлены определенные предпосылки. И первое необходимое условие для этого — абсолютно свободный рыночный курс. Иметь курс, который устанавливается административно или жестко управляемый ЦБ, и параллельно таргетировать инфляцию — это две вещи, которые невозможно параллельно делать, комментирует он.
«Поэтому мы сначала должны перейти на полностью свободный курс, первый этап мы уже сделали. Заключительный будет состоять в том, что участие ЦБ в формировании курса будет минимизировано до уровня, необходимого для смягчения
По его мнению, в этом и в следующем году ожидается очень высокое давление на инфляцию. Это, прежде всего, связано с предыдущей кредитной политикой, более мягкой, которая привела к чрезмерному росту денежной массы и кредитования. Именно поэтому, как считает зампред ЦБ, в стране сейчас наблюдается такой высокий уровень инфляции.
Ранее представители ЦБ заявляли, что инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года ожидается в пределах 11−12% против 5,7% по итогам 2016 года. По данным экспертов МВФ, экономика Узбекистана может испытывать инфляционное давление в связи с предпринятой валютной реформой.
ЦБ страны с 5 сентября практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом Мирзиёева юридические и физические лица могут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на черном рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной разницы.