Узбекистан в январе перейдет на новый метод расчета инфляции

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекистан с 1 января будущего года намерен перейти на новые стандарты расчета инфляции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам первого заместителя председателя Центрального банка Тимура Ишметова, этот шаг обусловлен необходимостью внедрения в республике международно принятых стандартов определения уровня инфляции.

«У нас все время были споры касательно уровня инфляции. По нашей официальной методологии у нас выходил один показатель, у международных организаций, в частности, у Международного валютного фонда (МВФ — ред.), другой показатель. Это создает неудобства в работе. Если у тебя показатель инфляции не совсем правильный, то и правильные действия принимать будет трудно», — заметил чиновник.

Следующей задачей Центробанка на среднесрочную перспективу станет переход на инфляционное таргетирование. Как считает Ишметов, для этого должны быть подготовлены определенные предпосылки. И первое необходимое условие для этого — абсолютно свободный рыночный курс. Иметь курс, который устанавливается административно или жестко управляемый ЦБ, и параллельно таргетировать инфляцию — это две вещи, которые невозможно параллельно делать, комментирует он.

«Поэтому мы сначала должны перейти на полностью свободный курс, первый этап мы уже сделали. Заключительный будет состоять в том, что участие ЦБ в формировании курса будет минимизировано до уровня, необходимого для смягчения каких-либо чрезмерных колебаний, не влияя на сам тренд», — делится представитель регулятора.

По его мнению, в этом и в следующем году ожидается очень высокое давление на инфляцию. Это, прежде всего, связано с предыдущей кредитной политикой, более мягкой, которая привела к чрезмерному росту денежной массы и кредитования. Именно поэтому, как считает зампред ЦБ, в стране сейчас наблюдается такой высокий уровень инфляции.

Ранее представители ЦБ заявляли, что инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года ожидается в пределах 11−12% против 5,7% по итогам 2016 года. По данным экспертов МВФ, экономика Узбекистана может испытывать инфляционное давление в связи с предпринятой валютной реформой.