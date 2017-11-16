В Омске утвердили новую маршрутную сеть

Источник: РИА "Новости"

В Омске определились с моделью транспортной сети. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

Накануне, 15 ноября, состоялось заседание Координационного общественного Совета при мэре города. Чиновники в первую очередь обсудили новую маршрутную сеть нашего города. Члены совета выбрали модель, которая предполагает возможность одновременно использовать автобусы большой и средней вместимости на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

В новой транспортной сети сократят дублирующие друг друга маршруты. Кроме того, сеть будет отличаться строгим расписанием. По словам специалистов, это повысит конкуренцию между водителями и обеспечит регулярную работу транспорта.

Как отмечают эксперты, главный минус новой модели — сложная система внедрения.

«Мы понимаем, где сильные и слабые стороны, сделали работу над ошибками», — цитирует слова директора департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко «Новый Омск».