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08:12 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске утвердили новую маршрутную сеть

Внедрять ее будут постепенно.

Источник: РИА "Новости"

В Омске определились с моделью транспортной сети. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».

Накануне, 15 ноября, состоялось заседание Координационного общественного Совета при мэре города. Чиновники в первую очередь обсудили новую маршрутную сеть нашего города. Члены совета выбрали модель, которая предполагает возможность одновременно использовать автобусы большой и средней вместимости на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

В новой транспортной сети сократят дублирующие друг друга маршруты. Кроме того, сеть будет отличаться строгим расписанием. По словам специалистов, это повысит конкуренцию между водителями и обеспечит регулярную работу транспорта.

Как отмечают эксперты, главный минус новой модели — сложная система внедрения.

«Мы понимаем, где сильные и слабые стороны, сделали работу над ошибками», — цитирует слова директора департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко «Новый Омск».

Напоминаем, что маршрутную сеть разрабатывали эксперты из Санкт-Петербурга.

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