В Омске утвердили новую маршрутную сеть
Внедрять ее будут постепенно.
Внедрять ее будут постепенно.
В Омске определились с моделью транспортной сети. Об этом сообщает сайт «Новый Омск».
Накануне, 15 ноября, состоялось заседание Координационного общественного Совета при мэре города. Чиновники в первую очередь обсудили новую маршрутную сеть нашего города. Члены совета выбрали модель, которая предполагает возможность одновременно использовать автобусы большой и средней вместимости на маршрутах с высоким пассажиропотоком.
В новой транспортной сети сократят дублирующие друг друга маршруты. Кроме того, сеть будет отличаться строгим расписанием. По словам специалистов, это повысит конкуренцию между водителями и обеспечит регулярную работу транспорта.
Как отмечают эксперты, главный минус новой модели — сложная система внедрения.
«Мы понимаем, где сильные и слабые стороны, сделали работу над ошибками», — цитирует слова директора департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко «Новый Омск».
Напоминаем, что маршрутную сеть разрабатывали эксперты из