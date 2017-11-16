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09:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск заинтересовался проектом кольцевой железной дороги

Глава «РЖД» Олег Белозеров заявил на встрече с Владимиром Путиным об интересе города к московскому проекту, об этом сообщает сайт Кремля.

Новосибирск заинтересовался проектом кольцевой железной дороги, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава «РЖД» заявил, что города России интересуются московской кольцевой дорогой.

«Коллеги из-за рубежа приезжают, смотрят МЦК и стараются перенять наш опыт. При этом при реализации таких проектов мы их начинаем тиражировать. Такими проектами заинтересовались и Санкт-Петербург, и Казань, и Новосибирск», — пояснил Олег Белозеров.

Проекты развития транспортной инфраструктуры давно обсуждаются в Новосибирске. В частности, строительство метрополитена.

В сентябре власти оценили строительство двух станций метро в Новосибирске в 15 млрд рублей. В мэрии рассказали, что в настоящий момент уже есть документация на возведение двух новых станций Дзержинской линии — «Гусинобродской» и «Молодёжной».

Последняя станция Новосибирского метрополитена, «Золотая Нива», была запущена в эксплуатацию семь лет назад. Однако потребность жителей города в строительстве новых станций метро в районах, где затруднено движение автомобильного и общественного транспорта, остаётся актуальной. Для строительства новых станций мэрия Новосибирска и полпредство готовы объединить усилия.

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