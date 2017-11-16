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09:17 (мск), источник: UzReport.news

Узбекистан и «Сименс» подписали ряд стратегических документов

Делегация Республики Узбекистан во главе с Премьер-министром Абдуллой Ариповым посетила штаб-квартиру концерна «Сименс АГ» в Мюнхене.

Источник: UzReport.news

В рамках визита состоялась встреча с членом Правления Роландом Бушем, президентом «Сименс» в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном, железнодорожном секторах и в сфере здравоохранения.

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Данный визит стал продолжением диалога, начатого в октябре 2017 года, когда делегация «Сименс» посетила Ташкент и провела ряд встреч с руководством страны и узбекскими партнерами. В ходе мероприятия в Мюнхене был подписан ряд стратегических документов о развитии сотрудничества сразу в нескольких областях. Так, стороны намерены взаимодействовать в сфере реализации концепции «Безопасный город». Соответствующий Меморандум заключен между «Сименс» и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры и транспортного хозяйства. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей.

Технического перевооружения и расширения производства касается и соглашение, подписанное с АО «Узнефтегазмаш». Согласно документу партнеры продолжат развивать СП «Сервисный центр UNGM-DR». Планируется расширение сфер оказываемых услуг и повышение квалификации сотрудников предприятия. В настощее время СП занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана. В перспективе производственная площадка сможет стать сервисным центром для обслуживания динамического оборудования «Сименс», эксплуатируемого в стране.

Еще один документ подписан между Министерством здравоохранения Узбекистана и компанией «Сименс Здравоохранение». Стороны намерены развивать сотрудничество между двумя странами в области медицины, науки и оснащения лечебных учреждений. В частности, речь идет об организации совместной клиники в сфере онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии в Республике.

«Имея обширный опыт в области инноваций и дижитализации, мы стремимся укрепить сотрудничество с Узбекистаном и способствовать дальнейшей модернизации промышленности, городской инфраструктуры, энергетики и здравоохранения страны. Например, операционные системы для Интернета вещей играют значимую роль в обеспечении городской безопасности и повышении пригодности городов для жизни, а также их устойчивого развития», — заявил Роланд Буш, член Правления «Сименс АГ».

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