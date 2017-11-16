Узбекистан и «Сименс» подписали ряд стратегических документов

Источник: UzReport.news

В рамках визита состоялась встреча с членом Правления Роландом Бушем, президентом «Сименс» в России и Центральной Азии Дитрихом Меллером, где обсуждались текущие и будущие совместные проекты в энергетическом, промышленном, железнодорожном секторах и в сфере здравоохранения.

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Данный визит стал продолжением диалога, начатого в октябре 2017 года, когда делегация «Сименс» посетила Ташкент и провела ряд встреч с руководством страны и узбекскими партнерами. В ходе мероприятия в Мюнхене был подписан ряд стратегических документов о развитии сотрудничества сразу в нескольких областях. Так, стороны намерены взаимодействовать в сфере реализации концепции «Безопасный город». Соответствующий Меморандум заключен между «Сименс» и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры и транспортного хозяйства. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей.

Технического перевооружения и расширения производства касается и соглашение, подписанное с АО «Узнефтегазмаш». Согласно документу партнеры продолжат развивать СП «Сервисный центр UNGM-DR». Планируется расширение сфер оказываемых услуг и повышение квалификации сотрудников предприятия. В настощее время СП занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана. В перспективе производственная площадка сможет стать сервисным центром для обслуживания динамического оборудования «Сименс», эксплуатируемого в стране.

Еще один документ подписан между Министерством здравоохранения Узбекистана и компанией «Сименс Здравоохранение». Стороны намерены развивать сотрудничество между двумя странами в области медицины, науки и оснащения лечебных учреждений. В частности, речь идет об организации совместной клиники в сфере онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии в Республике.