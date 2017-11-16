Хосписам в Минском районе снизили арендную плату за землю

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Минский районный исполнительный комитет своим решением снизил ставки арендной платы за земельные участки для хосписов, расположенных на территории Минского района.

Как следует из текста документа, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и предоставленные в аренду специальным клиникам для безнадежно больных людей (хосписам) уменьшается в 2,5 раза.

Вместе с тем, Минский райисполком оставил в силе принятое в 2013 году решение, согласно которому для юрлиц и индивидуальных предпринимателей сохраняются повышенные в 2,5 раза ставки арендной платы за землю. Также проживающие в Заславле физлица будут, как и ранее, оплачивать аренду земли по ставкам, в 1,5 раза превышающим базовые.