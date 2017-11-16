Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13Густой смог окутал Дели
09:12 (мск), источник: VN.ru

Цены на бензин взлетели вверх

Автомобильное топливо снова дорожает, и нынешнее повышение цен называют рекордным. За неделю с 7 по 13 ноября оптовые цены на бензин в России резко увеличились, подорожание топлива происходит и в Новосибирской области.

В указанный период средняя розничная цена на АИ-92 выросла в России на 2,3%, до 38,70 рублей за литр. На АИ-95 — на 1,7%, до 42 рубля за литр, пишут «Известия».

Антимонопольная служба обвинила в росте цен биржевых трейдеров. Те, в свою очередь, апеллируют к сократившимся поставкам с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд экспертов солидарны во мнении, что низкие цены на нефть тормозят модернизацию отрасли нефтепереработки. Зарубежные инвесторы охотнее вкладываются в экспорт сырья.

Однако Новосибирскстат за прошедшую неделю в нашем городе увеличения потребительских цен на бензин пока не зафиксировал. Литр АИ-80 можно было приобрести по цене от 29,90 до 30 рублей, АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля, марки АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля. В то же время произошло подорожание дизельного топлива на 1%, литр солярки можно купить по цене от 38,60 до 43 рублей.

Тенденция повышения цен на солярку наблюдается в Новосибирске уже не первую неделю. Ранее VN.ru сообщал о резком подорожании дизтоплива с 30 октября по 7 ноября сразу на 95 копеек — с 38,71 рубля до 39,66 рубля за литр.

Федеральная антимонопольная служба РФ прогнозирует, что рост цен на топливо в России в ближайшие десять лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что рост акцизов закреплен в бюджете России на 2018 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Погода 17-19 ноября: когда потеплеет в Новосибирске
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь