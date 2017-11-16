Цены на бензин взлетели вверх

В указанный период средняя розничная цена на АИ-92 выросла в России на 2,3%, до 38,70 рублей за литр. На АИ-95 — на 1,7%, до 42 рубля за литр, пишут «Известия».

Антимонопольная служба обвинила в росте цен биржевых трейдеров. Те, в свою очередь, апеллируют к сократившимся поставкам с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд экспертов солидарны во мнении, что низкие цены на нефть тормозят модернизацию отрасли нефтепереработки. Зарубежные инвесторы охотнее вкладываются в экспорт сырья.

Однако Новосибирскстат за прошедшую неделю в нашем городе увеличения потребительских цен на бензин пока не зафиксировал. Литр АИ-80 можно было приобрести по цене от 29,90 до 30 рублей, АИ-92 — от 35,50 до 36,30 рубля, марки АИ-95 — от 38,70 до 39,70 рубля. В то же время произошло подорожание дизельного топлива на 1%, литр солярки можно купить по цене от 38,60 до 43 рублей.

Тенденция повышения цен на солярку наблюдается в Новосибирске уже не первую неделю. Ранее VN.ru сообщал о резком подорожании дизтоплива с 30 октября по 7 ноября сразу на 95 копеек — с 38,71 рубля до 39,66 рубля за литр.