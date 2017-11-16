Первый этап реконструкции челябинского аэропорта оценили в 6,2 млрд

В 2020 году в Челябинске появится новый комфортный аэропорт с продуманной привокзальной инфраструктурой, современным зданием аэровокзала и аэродромом — стоимость первого этапа реконструкции оценивается в 6,2 млрд рублей, из которых 2,9 млрд инвестирует государство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского аэропорта.

В 2017 году завершится проектирование первой очереди нового Аэровокзального комплекса. Он будет ориентирован на внутренние воздушные линии (ВВЛ). Аэровокзал по площади будет на 50% превышать размер комплекса сооружений действующего аэропорта. В нем появятся четыре телетрапа, комфортные бизнес- и VIP-залы. В 2020 году новый пассажирский терминал ВВЛ будет введен в эксплуатацию. К этому времени будет завершен первый этап реконструкции аэродрома.

В рамках первого этапа реконструкции аэродрома будет создана новая часть перрона перед Аэровокзалом, спецстоянки для обработки самолетов, заменена свето-сигнальная система. В планах руководства аэропорта — развитие сектора международных воздушных линий (МВЛ), создание железнодорожной станции для стыковки высокоскоростной магистрали с аэропортом, строительство новой гостиницы и развитие парковочного пространства.