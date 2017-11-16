Первый этап реконструкции челябинского аэропорта оценили в 6,2 млрд
В 2020 году в Челябинске появится новый аэропорт с продуманной привокзальной инфраструктурой.
В 2020 году в Челябинске появится новый аэропорт с продуманной привокзальной инфраструктурой.
В 2020 году в Челябинске появится новый комфортный аэропорт с продуманной привокзальной инфраструктурой, современным зданием аэровокзала и аэродромом — стоимость первого этапа реконструкции оценивается в 6,2 млрд рублей, из которых 2,9 млрд инвестирует государство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В 2017 году завершится проектирование первой очереди нового Аэровокзального комплекса. Он будет ориентирован на внутренние воздушные линии (ВВЛ). Аэровокзал по площади будет на 50% превышать размер комплекса сооружений действующего аэропорта. В нем появятся четыре телетрапа, комфортные бизнес- и
В рамках первого этапа реконструкции аэродрома будет создана новая часть перрона перед Аэровокзалом, спецстоянки для обработки самолетов, заменена
Напомним, в октябре гендиректор Челябинского авиапредприятия Юрий Коньков обещал, что аэропорт кардинально изменится к 2020 году.