В Перми работодатель почти два года не выплачивал работнику зарплату

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Евростройстиль С», который проходит по делу о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.



По сообщению краевой прокуратуры, обвиняемый с февраля 2014 года по декабрь 2015 года умышленно не выплачивал сотруднику заработную плату. Сумма задолженности составила более 126 тысяч рублей.



При этом у компании были деньги, которые вместо выплаты задолженности по зарплате направлялись на оплату счетов по коммерческим договорам с контрагентами, оплату налогов, сборов, арендных и иных обязательных платежей.