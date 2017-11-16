В Перми работодатель почти два года не выплачивал работнику зарплату
Гендиректор «Евростройстиль С» умышленно не платил сотруднику, хотя у компании были деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Гендиректор «Евростройстиль С» умышленно не платил сотруднику, хотя у компании были деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Евростройстиль С», который проходит по делу о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.
По сообщению краевой прокуратуры, обвиняемый с февраля 2014 года по декабрь 2015 года умышленно не выплачивал сотруднику заработную плату. Сумма задолженности составила более 126 тысяч рублей.
При этом у компании были деньги, которые вместо выплаты задолженности по зарплате направлялись на оплату счетов по коммерческим договорам с контрагентами, оплату налогов, сборов, арендных и иных обязательных платежей.