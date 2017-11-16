Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13Густой смог окутал Дели
09:14 (мск), источник: Новости Перми

В Перми работодатель почти два года не выплачивал работнику зарплату

Гендиректор «Евростройстиль С» умышленно не платил сотруднику, хотя у компании были деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Евростройстиль С», который проходит по делу о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

По сообщению краевой прокуратуры, обвиняемый с февраля 2014 года по декабрь 2015 года умышленно не выплачивал сотруднику заработную плату. Сумма задолженности составила более 126 тысяч рублей.

При этом у компании были деньги, которые вместо выплаты задолженности по зарплате направлялись на оплату счетов по коммерческим договорам с контрагентами, оплату налогов, сборов, арендных и иных обязательных платежей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь