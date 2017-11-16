MAN наладит в Узбекистане производство междугородних автобусов Lion’s Coach

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества и учитывая, что СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» успешно реализовало проект по производству городских низкопольных автобусов MAN A22 CNG на существующих производственных площадях предприятия, а также развитие туристической отрасли, совершенствование системы транспортного обслуживания населения между городами и увеличением количества междугородних пассажироперевозок, в рамках официального визита правительственной делегация Республики Узбекистан и проводимого Узбекско-германского бизнес-форума, АО «Узавтосаноат» и «MAN Truck & Bus AG» подписали соглашение по организации производства междугородних автобусов MAN Lion's Coach на существующих площадях СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan».