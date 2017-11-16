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09:12 (мск), источник: UzReport.news

MAN наладит в Узбекистане производство междугородних автобусов Lion’s Coach

MAN Lion’s Coach — серия полноразмерных туристических автобусов премиум-класса, которые соответствуют всем современным нормам безопасности.

Источник: UzReport.news

В целях дальнейшего укрепления сотрудничества и учитывая, что СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» успешно реализовало проект по производству городских низкопольных автобусов MAN A22 CNG на существующих производственных площадях предприятия, а также развитие туристической отрасли, совершенствование системы транспортного обслуживания населения между городами и увеличением количества междугородних пассажироперевозок, в рамках официального визита правительственной делегация Республики Узбекистан и проводимого Узбекско-германского бизнес-форума, АО «Узавтосаноат» и «MAN Truck & Bus AG» подписали соглашение по организации производства междугородних автобусов MAN Lion's Coach на существующих площадях СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan».

Проект планируется реализовать в 2018—2020 годах.

MAN Lion's Coach — серия полноразмерных туристических автобусов премиум-класса, которые соответствуют всем современным нормам безопасности.

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