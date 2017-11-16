Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось

Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось

Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось. Один из участников тендера, состоявшегося в начале месяца, опротестовал результаты.