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09:04 (мск), источник: Publika.md

Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось

Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось. Один из участников тендера, состоявшегося в начале месяца, опротестовал результаты.

Источник: Publika.md

Директор автобусного парка Якоб Капчеля подтвердил — поставку отложили до окончательной проверки жалобы. Результаты тендера официально не оглашают, но румынская пресса написала, что право на поставку 13-ти автобусов получила местная фирма.

Стоимость контракта — почти два миллиона евро.

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