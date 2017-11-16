Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось
Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось. Один из участников тендера, состоявшегося в начале месяца, опротестовал результаты.
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Новые автобусы Кишинев получит позже, чем планировалось. Один из участников тендера, состоявшегося в начале месяца, опротестовал результаты.
Директор автобусного парка Якоб Капчеля подтвердил — поставку отложили до окончательной проверки жалобы. Результаты тендера официально не оглашают, но румынская пресса написала, что право на поставку 13-ти автобусов получила местная фирма.
Стоимость контракта — почти два миллиона евро.