Байбек объяснил, почему новые автобусы покрасили в зеленый цвет

Источник: Tengrinews

Аким Алматы выступил на конференции «Устойчивый транспорт. Передаем опыт. Движемся дальше. В какой-то момент Бауыржан Байбек обратился к менеджеру проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт города Алматы» Елене Ерзакович.

«Госпожа Ерзакович, мы шутили, что пять лет назад, когда рисовали новый проект, нарисовали зеленые автобусы. Тогда были синие автобусы, но мы пришли к тому, что на казахском языке — это “Жасыл кала”. “Зеленый город”. Поэтому у нас новые зеленые автобусы ходят. Мы до конца года практически более чем на треть обновим автобусный парк», — сказал Бауыржан Байбек.

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Вместе с тем аким Алматы рассказал, как идет развитие отрасли на рыночных механизмах, включая систему платных парковок, внедрение «Онай», сотрудничество с частными перевозчиками. По его словам, благодаря системе «Онай» удалось измерить, что объем рынка составляет 21 миллиард тенге.

«Мы получаем налоги, а потом опять их вкачиваем в отрасль. Мы на четыре миллиарда в этом году поддержали перевозчиков. Раньше перевозчики говорили, что это полностью убыточная сфера. Какой результат мы получили благодаря легализации. Сегодня уже частные компании покупают автобусы. Это значит, рынок начал работать. У нас было более 20 перевозчиков. Все говорили, что возят в убыток, практически на благотворительность. Но мы выявили, что это, оказывается, такой хороший пирог. И сегодня те компании, которые приходят, идут в банк, и банки им охотно дают деньги», — сказал Байбек.

Также он отметил, что частная компания Green Bus показала эффективность, но для города важно, чтобы не было одного монополиста.