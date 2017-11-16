Байбек объяснил, почему новые автобусы покрасили в зеленый цвет
Бауыржан Байбек рассказал о том, почему новые автобусы выкрасили в зеленый цвет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Бауыржан Байбек рассказал о том, почему новые автобусы выкрасили в зеленый цвет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Аким Алматы выступил на конференции «Устойчивый транспорт. Передаем опыт. Движемся дальше. В
«Госпожа Ерзакович, мы шутили, что пять лет назад, когда рисовали новый проект, нарисовали зеленые автобусы. Тогда были синие автобусы, но мы пришли к тому, что на казахском языке — это “Жасыл кала”. “Зеленый город”. Поэтому у нас новые зеленые автобусы ходят. Мы до конца года практически более чем на треть обновим автобусный парк», — сказал Бауыржан Байбек.
Вместе с тем аким Алматы рассказал, как идет развитие отрасли на рыночных механизмах, включая систему платных парковок, внедрение «Онай», сотрудничество с частными перевозчиками. По его словам, благодаря системе «Онай» удалось измерить, что объем рынка составляет 21 миллиард тенге.
«Мы получаем налоги, а потом опять их вкачиваем в отрасль. Мы на четыре миллиарда в этом году поддержали перевозчиков. Раньше перевозчики говорили, что это полностью убыточная сфера. Какой результат мы получили благодаря легализации. Сегодня уже частные компании покупают автобусы. Это значит, рынок начал работать. У нас было более 20 перевозчиков. Все говорили, что возят в убыток, практически на благотворительность. Но мы выявили, что это, оказывается, такой хороший пирог. И сегодня те компании, которые приходят, идут в банк, и банки им охотно дают деньги», — сказал Байбек.
Также он отметил, что частная компания Green Bus показала эффективность, но для города важно, чтобы не было одного монополиста.
«Поэтому мы купили автобусы, создали второго перевозчика. И несколько компаний якорных будем создавать, которые будут показывать результат, и мы будем их поддерживать», — заключил аким Алматы.