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09:31 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев: Площадка ЭКСПО-парка — это целый «город» внутри Екатеринбурга

Итоги пресс-конференции после презентации российской заявки на ЭКСПО-2025.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Опыт по размещению китайской делегации в 10 тысяч человек в отелях Екатеринбурга, новый ЭКСПО-город внутри уральской столицы, проект Илзе Лиепы и Евгения Куйвашева, «за которым выстроилась очередь из губернаторов» и новое перо в шляпе Владимира Познера — спикеры российской заявки на проведение Всемирного ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге ответили на вопросы российских и зарубежных журналистов, сообщает департамент информационной политики губернатора.

В пресс-конференции, прошедшей по итогам презентации российской заявки на ЭКСПО-2025 на 162-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, журналист и писатель Владимир Познер, балерина и актриса Илзе Лиепа, а также генеральный директор заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак.

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Денис Мантуров, отвечая на вопрос о территории в 555 гектаров, выделенной под строительство ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, заявил, что это рекордная по своему размеру площадка.

«Мы любим бить рекорды. Представленные в заявках других стран территории значительно меньше. Для нас — это возможность для реализации наших задумок, инфраструктурных и технологических решений», — сказал глава Минпромторга РФ.

По слова губернатора Евгения Куйвашева, перспективная площадка ЭКСПО-парка — это даже не микрорайон, а целый «город» внутри Екатеринбурга.

«Это территория, где будет построено больше 1 миллиона квадратных метров недвижимости для размещения гостей и еще более 1,5 миллиона коммерческой и выставочной недвижимости. Здесь будут внедрены новые подходы к транспортному обеспечению и логистике, а это новое качество жизни. И естественно, отдельно район развиваться не может, он будет развиваться вместе со всем городом и областью. Именно поэтому мы сегодня делаем ставку на молодое поколение. Сегодняшние школьники через восемь лет будут волонтерами, будут принимать активное участие в выставке — именно им строить самый умный, самый интеллектуальный и самый продвинутый город», — сказал глава региона.

Денис Мантуров отметил, что при реализации этого масштабного проекта региону есть, на что опираться. Это бесценный опыт, полученный Екатеринбургом и Свердловской областью при поведении целого ряда крупных международных мероприятий. Министр рассказал журналистам одну показательную историю о подготовке к выставке ИННОПРОМ-2015, партнером которой стал Китай.

«В 2014 году мы пригласили Китай в качестве страны-партнера для проведения ИННОПРОМа в 2015 году. Началась подготовка, но буквально за несколько месяцев до проведения выставки раздался звонок губернатору с определенным опасением: “Разместите ли вы нашу делегацию в отелях Екатеринбурга?”. Евгений Куйвашев ответил: “Конечно, разместим”. Далее речь пошла о количестве человек. И ему говорят: “Вы знаете, у нас делегация — 10 тысяч”. Было тяжело, мы крепко потрудились, чтобы всех разместить. Но я это рассказываю, чтобы было понятно: у нас уже есть опыт проведения таких масштабных мероприятий. Все наши возможности будут использованы при проведении ЭКСПО», — поделился глава Минпромторга РФ.

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Владимир Познер на пресс-конференции заявил, что уже сейчас Екатеринбург — один из лучших городов России.

«Я отношусь к Екатеринбургу с особым чувством. Важно то, как этот город развивается, то, как он выглядит. Когда я впервые приехал в него много лет назад, это был совсем другой город. А сегодня это город-красавец, я просто настаиваю на этом. Я с большим удовольствием принял участие в презентации заявки. И если в итоге Россия выиграет, я поставлю маленькое перышко в свою шляпу», — пообещал журналист.

Прославленная балерина Илзе Лиепа рассказала о тесных творческих связях, установившихся у нее с Екатеринбургом и Свердловской областью, во многом благодаря проекту «Уральские сезоны» для профессиональных танцоров и любителей.

«Задача нашего проекта — популяризировать танец, который является нашим национальным достоянием. В этом мы непревзойденны. И об этом мне было приятно рассказывать здесь, во Франции, которая тоже считает танец своим достоянием. Мне очень хотелось реализовать своей творческий проект в регионах. И так вышло, что Евгений Владимирович Куйвашев был тем губернатором, который сказал: “Мы будем первыми, а потом за нами будет очередь из губернаторов”. Так и случилось! И буквально вчера я прилетела из Екатеринбурга, где этот проект состоялся. Это просто здорово, когда у тебя есть такая поддержка», — рассказала Илзе Лиепа.

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