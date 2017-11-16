Евгений Куйвашев: Площадка ЭКСПО-парка — это целый «город» внутри Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Опыт по размещению китайской делегации в 10 тысяч человек в отелях Екатеринбурга, новый
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Денис Мантуров, отвечая на вопрос о территории в 555 гектаров, выделенной под строительство
«Мы любим бить рекорды. Представленные в заявках других стран территории значительно меньше. Для нас — это возможность для реализации наших задумок, инфраструктурных и технологических решений», — сказал глава Минпромторга РФ.
По слова губернатора Евгения Куйвашева, перспективная площадка
«Это территория, где будет построено больше 1 миллиона квадратных метров недвижимости для размещения гостей и еще более 1,5 миллиона коммерческой и выставочной недвижимости. Здесь будут внедрены новые подходы к транспортному обеспечению и логистике, а это новое качество жизни. И естественно, отдельно район развиваться не может, он будет развиваться вместе со всем городом и областью. Именно поэтому мы сегодня делаем ставку на молодое поколение. Сегодняшние школьники через восемь лет будут волонтерами, будут принимать активное участие в выставке — именно им строить самый умный, самый интеллектуальный и самый продвинутый город», — сказал глава региона.
Денис Мантуров отметил, что при реализации этого масштабного проекта региону есть, на что опираться. Это бесценный опыт, полученный Екатеринбургом и Свердловской областью при поведении целого ряда крупных международных мероприятий. Министр рассказал журналистам одну показательную историю о подготовке к выставке ИННОПРОМ-2015, партнером которой стал Китай.
«В 2014 году мы пригласили Китай в качестве
Владимир Познер на
«Я отношусь к Екатеринбургу с особым чувством. Важно то, как этот город развивается, то, как он выглядит. Когда я впервые приехал в него много лет назад, это был совсем другой город. А сегодня это
Прославленная балерина Илзе Лиепа рассказала о тесных творческих связях, установившихся у нее с Екатеринбургом и Свердловской областью, во многом благодаря проекту «Уральские сезоны» для профессиональных танцоров и любителей.
«Задача нашего проекта — популяризировать танец, который является нашим национальным достоянием. В этом мы непревзойденны. И об этом мне было приятно рассказывать здесь, во Франции, которая тоже считает танец своим достоянием. Мне очень хотелось реализовать своей творческий проект в регионах. И так вышло, что Евгений Владимирович Куйвашев был тем губернатором, который сказал: “Мы будем первыми, а потом за нами будет очередь из губернаторов”. Так и случилось! И буквально вчера я прилетела из Екатеринбурга, где этот проект состоялся. Это просто здорово, когда у тебя есть такая поддержка», — рассказала Илзе Лиепа.