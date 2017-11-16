В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды на следующей неделе в домах для проведения ремонтных работ.
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УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об отключении воды на следующей неделе в домах для проведения ремонтных работ.
21 ноября, с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода в Орджоникидзевском районе Уфы на ул. Пекинская, 20, 20а, 22а и ул. Кольцевая 155а, 157а.
В этом же районе башкирской столицы 21 ноября, с 10 до 19 часов без холодной и горячей воды останутся жильцы домов по следующим адресам:
22 ноября, с 10 до 17 часов холодную воду отключат на ул. Борисоглебская, 18/1, 20/1, 22/1 и ул. Пекинская, 33/1.