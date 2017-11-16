Жители Воронежской области получили более 10 тыс ипотечных жилищных кредитов в 2017 году
Жители региона получили более 10 тыс. ипотечных кредитов за
Жители региона получили более 10 тыс. ипотечных кредитов за
Общая сумма выданных кредитов по ипотеке с января по сентябрь — 15,9 млрд рублей. Жители Воронежской области взяли в кредит на приобретение жилья 2,2 млрд рублей только в сентябре.
Средний размер кредита составил 1,5 млн рублей. За девять месяцев 2017 года средние ставки по ипотеке понизились до 11,1% годовых в рублях. Ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались. Общий объем задолженности по ипотеке — 61,8 млрд рублей. Платежи вносили своевременно 98,8% клиентов.
По состоянию на 1 октября 2017 года, на территории региона действовали один региональный банк, 15 филиалов кредитных организаций, а также 619 подразделений банков (дополнительные, операционные,
С января по август 2017 года жители Воронежской области получили более 9 тыс. ипотечных кредитов. Сумма займов составила 11,5 млрд рублей.