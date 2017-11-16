Жители Воронежской области получили более 10 тыс ипотечных жилищных кредитов в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Общая сумма выданных кредитов по ипотеке с января по сентябрь — 15,9 млрд рублей. Жители Воронежской области взяли в кредит на приобретение жилья 2,2 млрд рублей только в сентябре.

Средний размер кредита составил 1,5 млн рублей. За девять месяцев 2017 года средние ставки по ипотеке понизились до 11,1% годовых в рублях. Ипотечные кредиты в иностранной валюте не выдавались. Общий объем задолженности по ипотеке — 61,8 млрд рублей. Платежи вносили своевременно 98,8% клиентов.

По состоянию на 1 октября 2017 года, на территории региона действовали один региональный банк, 15 филиалов кредитных организаций, а также 619 подразделений банков (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы). Кроме того, клиентов обслуживали четыре передвижных пункта кассовых операций.