Приангарье и Белоруссия намерены создать совместные машиностроительные предприятия
Стороны подписали ряд долгосрочных соглашений в год 80-летия Иркутской области.
Стороны подписали ряд долгосрочных соглашений в год 80-летия Иркутской области.
Приангарье и Республика Беларусь намерены создать совместные предприятия по выпуску машиностроительной продукции, а также развивать сотрудничество в легкой промышленности и сфере туризма. Стороны провели переговоры и подписали несколько долгосрочных соглашений в год 80-летия образования Иркутской области. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
«Мы хорошо знаем машиностроительную продукцию, а также продукты питания из Белоруссии. Наши классические связи будем сохранять и развивать. Сейчас договариваемся, как сделать так, чтобы цены на белорусскую продукцию пищевой и легкой промышленности были меньше, и такая возможность есть. Нужно, чтобы не было большого числа посредников в других регионах. Есть также новые направления. Это создание совместных предприятий в сфере машиностроительной продукции. Мы часть деталей будем выпускать в Иркутской области, в частности, в территории опережающего развития. Таким образом тоже уменьшим цену на продукцию», — рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил, что Республика Беларусь рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Иркутской областью после подписания ряда договоров.
«Мы заинтересованы в поставках своей продукции на рынок Иркутской области и отрабатываем эти вопросы. Вчера белорусская делегация побывала на Иркутском авиационном заводе. У нас тоже есть “558 Авиационный ремонтный завод” в городе Барановичи.
Глава Приангарья добавил, что на июнь следующего года запланирована поездка детей из Иркутской области в Брест.
Напомним, что накануне, 15 ноября, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Иркутской областью и Республикой Беларусь. Сергей Левченко выразил благодарность членам делегации за позитивный настрой на установление новых контактов.