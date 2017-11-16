Приангарье и Белоруссия намерены создать совместные машиностроительные предприятия

Источник: IrkutskMedia.ru

Приангарье и Республика Беларусь намерены создать совместные предприятия по выпуску машиностроительной продукции, а также развивать сотрудничество в легкой промышленности и сфере туризма. Стороны провели переговоры и подписали несколько долгосрочных соглашений в год 80-летия образования Иркутской области. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

«Мы хорошо знаем машиностроительную продукцию, а также продукты питания из Белоруссии. Наши классические связи будем сохранять и развивать. Сейчас договариваемся, как сделать так, чтобы цены на белорусскую продукцию пищевой и легкой промышленности были меньше, и такая возможность есть. Нужно, чтобы не было большого числа посредников в других регионах. Есть также новые направления. Это создание совместных предприятий в сфере машиностроительной продукции. Мы часть деталей будем выпускать в Иркутской области, в частности, в территории опережающего развития. Таким образом тоже уменьшим цену на продукцию», — рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис отметил, что Республика Беларусь рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Иркутской областью после подписания ряда договоров.

«Мы заинтересованы в поставках своей продукции на рынок Иркутской области и отрабатываем эти вопросы. Вчера белорусская делегация побывала на Иркутском авиационном заводе. У нас тоже есть “558 Авиационный ремонтный завод” в городе Барановичи. Какие-то заказы можно будет размещать у нас. Особенно мы прорабатываем вопрос ремонта авиационной техники. Есть другие направления. В частности, это поставка сырья. Мы также планируем закупать качественную продукцию в Иркутской области. Сотрудничество должно развиваться за счет создания совместных предприятий: оно выгодно как одной, так и другой стороне», — сообщил Анатолий Лис.

Глава Приангарья добавил, что на июнь следующего года запланирована поездка детей из Иркутской области в Брест.