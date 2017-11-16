В Прикамье создан Экспортный совет

Основной целью Совета, который сформирован по поручению губернатора Максима Решетникова, является укрепление региональных и международных деловых связей, а также оказание содействия в увеличении экспорта продукции предприятий Пермского края.



По словам главы региона, сегодня в Прикамье много компаний, которые способны успешно конкурировать на зарубежных рынках, но только 0,5% из них экспортируют продукцию за рубеж.



«Перед регионом долгое время стояла задача — обеспечить экспортеров комплексом финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые позволят упростить экспортную сделку на всех ее этапах. И эта задача была решена в рамках создания Регионального центра поддержки экспорта. Для бизнесменов это означает, что в Перми появилось то самое “единое окно”, куда можно обратиться с любым своим вопросом, задать его представителями российского экспортного союза», — считает губернатор.



В состав Совета вошли представители Правительства Пермского края, крупных экспортно-ориентированных предприятий, общественных организаций, объединений предпринимателей, Регионального центра поддержки экспорта. Стоит отметить, что действующие региональные экспортеры и компании, планирующие осуществлять экспортную деятельность, но не являющиеся членами Совета, при предварительном согласовании смогут участвовать в заседаниях.



Как пояснили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, заседания Совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Информацию о деятельности Совета, результатах заседаний будут публиковаться на сайте регионального мипромторга.