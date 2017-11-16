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09:21 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье создан Экспортный совет

В рамках внедрения Регионального экспортного стандарта до конца 2017 года Совет планирует подготовить и утвердить экспортную стратегию Пермского края.

Основной целью Совета, который сформирован по поручению губернатора Максима Решетникова, является укрепление региональных и международных деловых связей, а также оказание содействия в увеличении экспорта продукции предприятий Пермского края.

По словам главы региона, сегодня в Прикамье много компаний, которые способны успешно конкурировать на зарубежных рынках, но только 0,5% из них экспортируют продукцию за рубеж.

«Перед регионом долгое время стояла задача — обеспечить экспортеров комплексом финансовых и нефинансовых мер поддержки, которые позволят упростить экспортную сделку на всех ее этапах. И эта задача была решена в рамках создания Регионального центра поддержки экспорта. Для бизнесменов это означает, что в Перми появилось то самое “единое окно”, куда можно обратиться с любым своим вопросом, задать его представителями российского экспортного союза», — считает губернатор.

В состав Совета вошли представители Правительства Пермского края, крупных экспортно-ориентированных предприятий, общественных организаций, объединений предпринимателей, Регионального центра поддержки экспорта. Стоит отметить, что действующие региональные экспортеры и компании, планирующие осуществлять экспортную деятельность, но не являющиеся членами Совета, при предварительном согласовании смогут участвовать в заседаниях.

Как пояснили в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, заседания Совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Информацию о деятельности Совета, результатах заседаний будут публиковаться на сайте регионального мипромторга.

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