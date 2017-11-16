В Краснодаре может появиться «канатное метро»
Построить альтернативную наземному транспорту трассу протяженностью до 20 км возможно за 3−4 года.
Построить альтернативную наземному транспорту трассу протяженностью до 20 км возможно за 3−4 года.
Комитет «Экономика города» Совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара предложил реализовать в краевом центре проект создания полноценной системы «канатного метро». Сейчас идет проработка этого проекта с учетом возможности его интеграции с существующими видами общественного транспорта.
— Необходимо тщательно продумать и просчитать все аспекты такого проекта в Краснодаре. И только после этого будет понятно, насколько реально строительство «канатного метро» в нашем городе. Тем более, что речь идет о создании не какого-либо отдельного маршрута, а нескольких полноценных «веток» и направлений. Для Краснодара «канатное метро» интересно именно как возможный системный проект
В настоящий момент с привлечением специалистов идет разработка предварительного
В частности, в рамках работы будет проведен анализ текущей транспортной ситуации в краевом центре, в том числе — прогноз изменений. Будет также разработана предварительная концепция системы «канатного метро», определены «пилотные» маршруты и возможные остановочные пункты в привязке к остановкам других видов общественного транспорта.
— В разных городах мира есть примеры строительства веток канатных дорог уже не в качестве туристических проектов, а именно как общественного транспорта. При существующих технологиях «канатное метро» способно перевозить от 4 до 7 тыс. пассажиров в час. Его основные преимущества — строительство такой трассы в несколько раз дешевле создания автомобильной или железной дороги. Занимает минимум наземных площадей — в среднем 0,1 га на 1 км дороги. Не требует строительства большого количества сопутствующей инфраструктуры. Это экологически чистый и надежный вид транспорта, — сказал руководитель комитета «Экономика города» Евгений Горобец.
Канатные линии не имеют пересечений с наземными дорогами в одном уровне, функционируют независимо от остального трафика, то есть не зависят от пробок. Дизайн станций легко интегрируется в архитектурный облик города, а конструкции позволяют преодолевать препятствия высотой до 100 м, водные и наземные преграды.
Евгений Первышов отметил, что для реализации такого проекта один из главных вопросов, который предстоит решить, — это выделение земли для прохождения линий «канатного метро», создания инфраструктуры для нового вида общественного транспорта. С учетом того, что свободной муниципальной земли в Краснодаре практически нет, важнейшим условием станет заинтересованность владельцев земельных участков в подобном проекте и их готовность принять участие в создании «канатки».
«Канатное метро» представляет собой подвесную канатную дорогу с сопутствующей инфраструктурой (станции, опоры
Первым в России примером использования канатной дороги в качестве городского транспорта стало «канатное метро» в Нижнем Новгороде. Подвесная дорога, проходящая над Волгой, стала альтернативной 27-ми километровому автомобильному маршруту. Подобный проект также реализован в Оренбурге. И в том, и в другом случае канатная дорога представлена только одним маршрутом, сообщает