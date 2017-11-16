В Краснодаре может появиться «канатное метро»

Источник: Югополис

Комитет «Экономика города» Совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам при главе Краснодара предложил реализовать в краевом центре проект создания полноценной системы «канатного метро». Сейчас идет проработка этого проекта с учетом возможности его интеграции с существующими видами общественного транспорта.

— Необходимо тщательно продумать и просчитать все аспекты такого проекта в Краснодаре. И только после этого будет понятно, насколько реально строительство «канатного метро» в нашем городе. Тем более, что речь идет о создании не какого-либо отдельного маршрута, а нескольких полноценных «веток» и направлений. Для Краснодара «канатное метро» интересно именно как возможный системный проект Евгений Первышов мэр города

В настоящий момент с привлечением специалистов идет разработка предварительного технико-экономического обоснования проекта сети канатных дорог в Краснодаре. Главная задача, которая стоит перед специалистами, — проанализировать, насколько эффективен этот вид транспорта для краевого центра, просчитать условия и особенности его внедрения.

В частности, в рамках работы будет проведен анализ текущей транспортной ситуации в краевом центре, в том числе — прогноз изменений. Будет также разработана предварительная концепция системы «канатного метро», определены «пилотные» маршруты и возможные остановочные пункты в привязке к остановкам других видов общественного транспорта.

— В разных городах мира есть примеры строительства веток канатных дорог уже не в качестве туристических проектов, а именно как общественного транспорта. При существующих технологиях «канатное метро» способно перевозить от 4 до 7 тыс. пассажиров в час. Его основные преимущества — строительство такой трассы в несколько раз дешевле создания автомобильной или железной дороги. Занимает минимум наземных площадей — в среднем 0,1 га на 1 км дороги. Не требует строительства большого количества сопутствующей инфраструктуры. Это экологически чистый и надежный вид транспорта, — сказал руководитель комитета «Экономика города» Евгений Горобец.

Трасса «канатного метро» не зависит от ландшафта, маршрут может быть выбран произвольно, это дает возможность создавать новые транспортные узлы.

Канатные линии не имеют пересечений с наземными дорогами в одном уровне, функционируют независимо от остального трафика, то есть не зависят от пробок. Дизайн станций легко интегрируется в архитектурный облик города, а конструкции позволяют преодолевать препятствия высотой до 100 м, водные и наземные преграды.

Евгений Первышов отметил, что для реализации такого проекта один из главных вопросов, который предстоит решить, — это выделение земли для прохождения линий «канатного метро», создания инфраструктуры для нового вида общественного транспорта. С учетом того, что свободной муниципальной земли в Краснодаре практически нет, важнейшим условием станет заинтересованность владельцев земельных участков в подобном проекте и их готовность принять участие в создании «канатки».

«Канатное метро» представляет собой подвесную канатную дорогу с сопутствующей инфраструктурой (станции, опоры и т. п. ), предполагает организацию мест посадки и высадки пассажиров.