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09:18 (мск), источник: Sputnik

Немецкие банки выделят Узбекистану почти миллиард евро

Ранее НБУ заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на выделение 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) заключил заемные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Договоренности достигнуты в рамках визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Сами документы были подписаны накануне в ходе узбекско-германского бизнес-форума в Мюнхене.

«Наиболее крупное соглашение на 500 миллионов евро заключено с Deutsche Bank AG. Оно направленно на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике. Также подписаны соглашения с Commerzbank AG на 350 миллионов евро и AKA Bank — на 100 миллионов евро. Они предусматривают финансирование инвестиционных проектов, а также инициатив малого бизнеса и частного предпринимательства», — отметили в Нацбанке.

Напомним, что ранее НБУ заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на выделение 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса, российским «Газпромбанком» — на 153 миллиона долларов для финансирования инвестпроектов, а также с турецким экспортно-кредитным Türk Eximbank — на 44 миллиона долларов.

Национальный банк был создан Указом первого президента страны Ислама Каримова в сентябре 1991 года и на сегодня является крупнейшим кредитно-финансовым учреждением страны.

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