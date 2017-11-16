Немецкие банки выделят Узбекистану почти миллиард евро
Ранее НБУ заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на выделение 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса.
Ранее НБУ заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на выделение 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) заключил заемные соглашения с ведущими банками Германии на общую сумму 950 миллионов евро, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Договоренности достигнуты в рамках визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с
«Наиболее крупное соглашение на 500 миллионов евро заключено с Deutsche Bank AG. Оно направленно на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике. Также подписаны соглашения с Commerzbank AG на 350 миллионов евро и AKA Bank — на 100 миллионов евро. Они предусматривают финансирование инвестиционных проектов, а также инициатив малого бизнеса и частного предпринимательства», — отметили в Нацбанке.
Напомним, что ранее НБУ заключил соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на выделение 100 миллионов долларов под кредитование проектов малого бизнеса, российским «Газпромбанком» — на 153 миллиона долларов для финансирования инвестпроектов, а также с турецким
Национальный банк был создан Указом первого президента страны Ислама Каримова в сентябре 1991 года и на сегодня является крупнейшим