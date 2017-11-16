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09:40 (мск), источник: NewsKo

Ветераны и инвалиды Пермского края получат по 650 тыс. руб. на приобретение жилья

Из федерального бюджета на улучшение жилищных условий инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов боевых действий Пермского края дополнительно выделено 37 млн 700 тыс. руб.

Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании правительства Пермского края заявил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Денежные средства будут распределены по муниципалитетам и городским округам Пермского края. Выплату в 650 тыс. 790 руб. получат 58 жителей Пермского края, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на жилищный учёт до 1 января 2005 года.

На сегодняшний день выплата уже предоставлена 99 гражданам Прикамья.

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