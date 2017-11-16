Калининградская область получит 150 млн рублей на финансирование 11 объектов
Финансирование получат 11 объектов.
Финансирование получат 11 объектов.
Калининградской области выделено около 150 миллионов рублей из резервного фонда президента РФ. Об этом сообщает
Распоряжение о выделении средств подписал Владимир Путин. Средства направят на ремонт образовательных, медицинских и культурных организаций, также будет закуплено необходимое оборудование. Финансирование получат 11 объектов.
«Калининградская область стала основным получателем средств. Безусловно, это особое внимание президента к нашему региону. Укрепление