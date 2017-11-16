Калининградская область получит 150 млн рублей на финансирование 11 объектов

Калининградской области выделено около 150 миллионов рублей из резервного фонда президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Распоряжение о выделении средств подписал Владимир Путин. Средства направят на ремонт образовательных, медицинских и культурных организаций, также будет закуплено необходимое оборудование. Финансирование получат 11 объектов.