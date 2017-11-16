Гостиничная сеть Хабаровска пополнится несколькими крупными объектами в ближайшие два года
Среди них — отель мирового уровня DoubleTree by Hilton.
Среди них — отель мирового уровня DoubleTree by Hilton.
Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.
Гостиничная сеть Хабаровска в ближайшие три года пополнится несколькими крупными объектами. Среди них — 5-звездный отель мирового уровня DoubleTree by Hilton, строительство которого ведется сейчас в краевом центре, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда.
— Фонд развития Дальнего Востока и компания «Дальрео» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства первого международного отеля DoubleTree by Hilton в Хабаровске. Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд руб. Предусмотрено строительство на ул. Комсомольской многофункционального комплекса с офисом класса А площадью 16 тысяч квадратных метров и отелем на 219 номеров. Офисный центр и гостиница будут интегрированы с действующим бизнес центром,
Кроме того, в Хабаровске реализуется проект по строительству небоскреба «Бриллиант чистой воды» в 55 этажей на пересечении ул. Ленина и ул. Калинина, объем инвестиций — более 13,0 млрд рублей. В будущем здании расположатся офисы, кинотеатр, состоящий из шести кинозалов, спа и
По ул. Карла Маркса в 2018 году ЗАО «АЛИ» планирует завершить строительство многофункционального гостиничного комплекса общей стоимостью более 2,5 млрд. руб. Ожидается появления современной гостиницы со 168 номерами на общей площади 33687 кв. м.
В 2017 году введена в строй гостиница «Золотое время» по адресу: ул. Выборгская, 69 на 60