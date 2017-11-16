Гостиничная сеть Хабаровска пополнится несколькими крупными объектами в ближайшие два года

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Хабаровск, 16 ноября, AmurMedia.

Гостиничная сеть Хабаровска в ближайшие три года пополнится несколькими крупными объектами. Среди них — 5-звездный отель мирового уровня DoubleTree by Hilton, строительство которого ведется сейчас в краевом центре, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда.

— Фонд развития Дальнего Востока и компания «Дальрео» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства первого международного отеля DoubleTree by Hilton в Хабаровске. Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд руб. Предусмотрено строительство на ул. Комсомольской многофункционального комплекса с офисом класса А площадью 16 тысяч квадратных метров и отелем на 219 номеров. Офисный центр и гостиница будут интегрированы с действующим бизнес центром, фитнес-клубом и торгово-развлекательным комплексом. В соответствии с соглашением, проект строительства отеля получит государственную поддержку. Фонд планирует финансировать проект в объеме до 500 миллионов рублей сроком на 7 лет под 5% годовых, — рассказал Валерий Лебеда.

Кроме того, в Хабаровске реализуется проект по строительству небоскреба «Бриллиант чистой воды» в 55 этажей на пересечении ул. Ленина и ул. Калинина, объем инвестиций — более 13,0 млрд рублей. В будущем здании расположатся офисы, кинотеатр, состоящий из шести кинозалов, спа и фитнес-центр, одна из крупных сетей российских супермаркетов и популярный фастфуд. Первые три этажа небоскреба «Бриллиант чистой воды» будут отданы под так называемый Sky Laundge. На них будут располагаться бары, кафе, видовые площадки и места свиданий. Также в небоскребе появится гостиница мирового уровня Radisson Blu. Площадь гостиницы — более 14 тысяч квадратных метров. Гостям будут предложены примерно 300 номеров, несколько конференц-залов и комнат для совещаний и деловых встреч. Располагаться гостиница будет с 34 по 50 этаж.

По ул. Карла Маркса в 2018 году ЗАО «АЛИ» планирует завершить строительство многофункционального гостиничного комплекса общей стоимостью более 2,5 млрд. руб. Ожидается появления современной гостиницы со 168 номерами на общей площади 33687 кв. м.