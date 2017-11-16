Башкирия сохранила лидирующие позиции на конкурсе «100 лучших товаров России»
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В агентстве «Башинформ» состоялась
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В агентстве «Башинформ» состоялась
«Рад, что предприятия Башкортостана в очередной раз показали себя на всероссийском конкурсе с самой лучшей стороны. Мы
В «Золотую сотню-2017» вошли четыре вида продукции предприятия республики. Среди них — фенол ПАО «Уфаоргсинтез», услуги санатория «Янган-Тау», сыр «Бельстер Янг» Белебеевского молочного комбината и хлебобулочные изделия Стерлитамакского хлебокомбината.
По традиции Республику Башкортостан представляют на всероссийском конкурсе качества предприятия химической и нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, а также сферы услуг, включая здравницы.
«Хочется посоветовать тем, кто еще только раздумывает, участвовать в конкурсе или нет: не бойтесь, дерзайте и побеждайте», — обратилась к потенциальным участникам «качественного» конкурса главный технолог ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Ольга Безносова.
Аналогичной точки зрения придерживается и начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова, отмечающая, что «конкурс помог пересмотреть отношение сотрудников к работе».
«Теперь все заинтересованы в выпуске качественной продукции. Люди действительно гордятся такой престижной наградой родного предприятия и стремятся к еще более высоким результатам», — подчеркнула Екатерина Прищепова.
По словам директора одного из старейших и известных ателье в республике — ателье «Салават» Зои Деминой, оставаться на плаву, какими бы сложными ни были времена, предприятию помогает наставничество и сохранение преемственности.
«Благодаря тому, что у нас развито наставничество, мы сегодня работаем, развиваемся собственными силами и выпускаем модные, востребованные многими изделия из меха и кожи», — добавила она.
«Руководство компании уделяет большое внимание вопросам газовой безопасности, постоянного обновления технологических процессов, ведь от качества нашей работы напрямую зависит жизнь людей», — отметил директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Наиль Аглямов.
Как сообщил, в свою очередь, директор ООО НВП «БашИнком» Вячеслав Кузнецов, на сегодняшний день предприятие выпускает около 300 видов различной продукции.
«Ежегодно наше производство увеличивается примерно на треть — это очень большие объемы. По всей республике у нас трудятся около 400 человек, и номер один — улучшать качество. За качество мы боремся и гарантируем, что на самом современном оборудовании производим только качественные препараты для сельского хозяйства», — заявил журналистам Вячеслав Кузнецов.
«Хочется пожелать всем нашим передовикам продолжать держать марку. Очень важно удовлетворять потребности всех покупателей и наилучшим образом позиционировать свою предприятие и свою республику не только в России, но и за рубежом», — резюмировал руководитель ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин.