Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
13Густой смог окутал Дели
09:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия сохранила лидирующие позиции на конкурсе «100 лучших товаров России»

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В агентстве «Башинформ» состоялась пресс-конференция с победителями 20-го, юбилейного конкурса Программы «100 лучших товаров России». Среди них — представители ПАО «Газпром газораспределение Уфа», «Уфаоргсинтез», ООО НВП «БашИнком», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат», Научно-производственный центр «Ортостан» и ООО «Ателье «Салават».

«Рад, что предприятия Башкортостана в очередной раз показали себя на всероссийском конкурсе с самой лучшей стороны. Мы по-прежнему остаемся в лидирующей тройке Программы «100 лучших товаров России», как по количеству участников, так и по значимости отмеченных позиций. Причем наши лауреаты и дипломанты — представители малого и среднего бизнеса, — сообщил журналистам директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» Амран Муратшин. — В номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения» победителями признаны 46 предприятий Башкортостана. Дипломов лауреатов и финалистов конкурса удостоены 89 видов продукции и услуг. При этом четыре из них удостоились специальных дипломов — «Золотая сотня».

В «Золотую сотню-2017» вошли четыре вида продукции предприятия республики. Среди них — фенол ПАО «Уфаоргсинтез», услуги санатория «Янган-Тау», сыр «Бельстер Янг» Белебеевского молочного комбината и хлебобулочные изделия Стерлитамакского хлебокомбината.

Шесть руководителей предприятий, активно участвующих в Программе «100 лучших товаров России», награждены Почетными знаками «За достижения в области качества».

По традиции Республику Башкортостан представляют на всероссийском конкурсе качества предприятия химической и нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, а также сферы услуг, включая здравницы.

«Хочется посоветовать тем, кто еще только раздумывает, участвовать в конкурсе или нет: не бойтесь, дерзайте и побеждайте», — обратилась к потенциальным участникам «качественного» конкурса главный технолог ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Ольга Безносова.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова, отмечающая, что «конкурс помог пересмотреть отношение сотрудников к работе».

«Теперь все заинтересованы в выпуске качественной продукции. Люди действительно гордятся такой престижной наградой родного предприятия и стремятся к еще более высоким результатам», — подчеркнула Екатерина Прищепова.

По словам директора одного из старейших и известных ателье в республике — ателье «Салават» Зои Деминой, оставаться на плаву, какими бы сложными ни были времена, предприятию помогает наставничество и сохранение преемственности.

«Благодаря тому, что у нас развито наставничество, мы сегодня работаем, развиваемся собственными силами и выпускаем модные, востребованные многими изделия из меха и кожи», — добавила она.

«Руководство компании уделяет большое внимание вопросам газовой безопасности, постоянного обновления технологических процессов, ведь от качества нашей работы напрямую зависит жизнь людей», — отметил директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Наиль Аглямов.

Как сообщил, в свою очередь, директор ООО НВП «БашИнком» Вячеслав Кузнецов, на сегодняшний день предприятие выпускает около 300 видов различной продукции.

«Ежегодно наше производство увеличивается примерно на треть — это очень большие объемы. По всей республике у нас трудятся около 400 человек, и номер один — улучшать качество. За качество мы боремся и гарантируем, что на самом современном оборудовании производим только качественные препараты для сельского хозяйства», — заявил журналистам Вячеслав Кузнецов.

«Хочется пожелать всем нашим передовикам продолжать держать марку. Очень важно удовлетворять потребности всех покупателей и наилучшим образом позиционировать свою предприятие и свою республику не только в России, но и за рубежом», — резюмировал руководитель ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Амран Муратшин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь