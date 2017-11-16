Башкирия сохранила лидирующие позиции на конкурсе «100 лучших товаров России»

«Рад, что предприятия Башкортостана в очередной раз показали себя на всероссийском конкурсе с самой лучшей стороны. Мы по-прежнему остаемся в лидирующей тройке Программы «100 лучших товаров России», как по количеству участников, так и по значимости отмеченных позиций. Причем наши лауреаты и дипломанты — представители малого и среднего бизнеса, — сообщил журналистам директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» Амран Муратшин. — В номинациях «Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные товары для населения», «Продовольственные товары», «Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения» победителями признаны 46 предприятий Башкортостана. Дипломов лауреатов и финалистов конкурса удостоены 89 видов продукции и услуг. При этом четыре из них удостоились специальных дипломов — «Золотая сотня».

В «Золотую сотню-2017» вошли четыре вида продукции предприятия республики. Среди них — фенол ПАО «Уфаоргсинтез», услуги санатория «Янган-Тау», сыр «Бельстер Янг» Белебеевского молочного комбината и хлебобулочные изделия Стерлитамакского хлебокомбината.

Шесть руководителей предприятий, активно участвующих в Программе «100 лучших товаров России», награждены Почетными знаками «За достижения в области качества».

По традиции Республику Башкортостан представляют на всероссийском конкурсе качества предприятия химической и нефтехимической промышленности, машиностроительного комплекса, пищевой промышленности, а также сферы услуг, включая здравницы.

«Хочется посоветовать тем, кто еще только раздумывает, участвовать в конкурсе или нет: не бойтесь, дерзайте и побеждайте», — обратилась к потенциальным участникам «качественного» конкурса главный технолог ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» Ольга Безносова.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова, отмечающая, что «конкурс помог пересмотреть отношение сотрудников к работе».

«Теперь все заинтересованы в выпуске качественной продукции. Люди действительно гордятся такой престижной наградой родного предприятия и стремятся к еще более высоким результатам», — подчеркнула Екатерина Прищепова.

По словам директора одного из старейших и известных ателье в республике — ателье «Салават» Зои Деминой, оставаться на плаву, какими бы сложными ни были времена, предприятию помогает наставничество и сохранение преемственности.

«Благодаря тому, что у нас развито наставничество, мы сегодня работаем, развиваемся собственными силами и выпускаем модные, востребованные многими изделия из меха и кожи», — добавила она.

«Руководство компании уделяет большое внимание вопросам газовой безопасности, постоянного обновления технологических процессов, ведь от качества нашей работы напрямую зависит жизнь людей», — отметил директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Наиль Аглямов.

Как сообщил, в свою очередь, директор ООО НВП «БашИнком» Вячеслав Кузнецов, на сегодняшний день предприятие выпускает около 300 видов различной продукции.

«Ежегодно наше производство увеличивается примерно на треть — это очень большие объемы. По всей республике у нас трудятся около 400 человек, и номер один — улучшать качество. За качество мы боремся и гарантируем, что на самом современном оборудовании производим только качественные препараты для сельского хозяйства», — заявил журналистам Вячеслав Кузнецов.