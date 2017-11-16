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09:42 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Нацбанк установил на сегодня официальный курс валют, согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару, но ослабел по отношению к евро.

ЦБ: $ 60.2490   +0.63 € 71.1721   +1.49 ММВБ: $ 60.2150   -0.02 € 71.0500   +0.02
Источник: Actualitati.md

Официальный обменный курс установлен на уровне17,6589 лея за один доллар (-1,38 бана) и 20,9125 лея (+19,2 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6727 лея за один доллар и 20,7205 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6665 лея за 1 гривну, 4,5134 лея за румынский лей и 0,2928 лея за 1 российский рубль.

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Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
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