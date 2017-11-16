Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро

Официальный обменный курс установлен на уровне17,6589 лея за один доллар (-1,38 бана) и 20,9125 лея (+19,2 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,6727 лея за один доллар и 20,7205 лея за один евро.