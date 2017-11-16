Как покупателям подготовиться к «черной пятнице»

Источник: AP 2017

«Черная пятница» пройдет в России в пятый раз. Ее старт назначен на четверг, 23 ноября, на 19 часов. Акция продлится три дня, а скидки в магазинах могут достигать 90%. Впрочем, покупателям нужно быть внимательными, чтобы не натолкнуться на липовый дисконт.

Что такое «черная пятница»?

Родиной «черной пятницы» считаются США. В четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения, а на следующий день традиционно начинается сезон распродаж.

В США в этот день магазины открываются очень рано, около 5 утра, а некоторые торговые центры начинают работать прямо в полночь. Чтобы привлечь как можно больше посетителей, первым покупателям продавцы предлагают наиболее серьезные скидки.

По статистике, около 20% всех розничных продаж в США совершается в период между «черной пятницей» и Рождеством.

Кто участвует в российской мегараспродаже?

В России участниками «черной пятницы» станут сотни магазинов. Их предложения аккумулируются в основном на двух ресурсах.

Изначально участники российской акции были представлены на сайте www.blackfridaysale.ru. Но в прошлом году часть онлайн-ретейлеров решила проводить альтернативную акцию, которая получила название «Настоящая черная пятница», ее сайт — www.realblackfriday.ru.

Организатор первой акции — компания «Блэк Фрайдэй» — прогнозирует участие в ней до 400 интернет-магазинов и сервисов.

В «Настоящей черной пятнице» участников будет порядка 300, сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Он спрогнозировал, что «средний размер скидки составит 60%».

В «черной пятнице» примут участие не только интернет-ретейлеры, но и офлайн-продавцы. Так что сделать покупки можно и дистанционно, и отправившись в торговый центр.

<iframe src="//coub.com/embed/7vaqf?muted=false&autostart=false&originalSize=false&startWithHD=false" allowfullscreen="true" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все ли скидки будут честными?

Не факт. Известно, что продавцы зачастую искусственно завышают цены накануне распродаж, чтобы затем создать видимость больших скидок.

К примеру, сайт Geektimes.ru исследовал размер скидок у крупнейшего китайского онлайн-ретейлера AliExpress во время ежегодной распродажи 11 ноября. Авторы исследования начали мониторинг цен на полмиллиона товаров за два месяца до начала распродажи и в итоге выяснили, что реальный дисконт более 10% действовал лишь на каждый четвертый товар. Почти половина товаров продавалась с совсем незначительными скидками, а 28% скидок и вовсе оказались липовыми. Лидерами по количеству липовых скидок на AliExpress стали женская одежда, детские товары и компьютеры.

Чтобы купить товар с хорошим дисконтом, нужно заранее ознакомиться с магазинами, участвующими в акции, их сайтами и ценами на интересующие товары, говорят эксперты.

«Отслеживайте цены на товары, чтобы быть уверенными в том, что скидка настоящая», — советует коммерческий директор «Блэк Фрайдэй» Светлана Харабурова.

А Алексей Федоров предлагает покупателям воспользоваться сервисом сравнения цен, чтобы убедиться, что они нашли товар по самой низкой стоимости.

Как подготовиться к «черной пятнице»?

Покупателям лучше заранее составить список желаемых товаров, чтобы успеть купить самые нужны вещи, советуют ретейлеры.

Определиться с бюджетом, который люди готовы потратить в этот день, лучше тоже заранее, говорит Светлана Харабурова.

Выбрав товар, не стоит откладывать покупку, поскольку желающих его приобрести может быть много.

Еще важно запастись терпением. В «черную пятницу» продажи у ретейлеров возрастают в несколько раз, и многие не успевают отправить заказ быстро. Покупателю нужно быть готовым к тому, что его придется подождать лишние несколько дней, говорит Федоров.