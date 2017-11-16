Как покупателям подготовиться к «черной пятнице»
Одна из главных распродаж года стартует в России 23 ноября. ТАСС рассказывает, как подготовиться к масштабному шопингу, где искать вещи с максимальной скидкой и как успеть купить понравившийся товар.
Одна из главных распродаж года стартует в России 23 ноября. ТАСС рассказывает, как подготовиться к масштабному шопингу, где искать вещи с максимальной скидкой и как успеть купить понравившийся товар.
«Черная пятница» пройдет в России в пятый раз. Ее старт назначен на четверг, 23 ноября, на 19 часов. Акция продлится три дня, а скидки в магазинах могут достигать 90%. Впрочем, покупателям нужно быть внимательными, чтобы не натолкнуться на липовый дисконт.
Что такое «черная пятница»?
Родиной «черной пятницы» считаются США. В четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения, а на следующий день традиционно начинается сезон распродаж.
В США в этот день магазины открываются очень рано, около 5 утра, а некоторые торговые центры начинают работать прямо в полночь. Чтобы привлечь как можно больше посетителей, первым покупателям продавцы предлагают наиболее серьезные скидки.
По статистике, около 20% всех розничных продаж в США совершается в период между «черной пятницей» и Рождеством.
Кто участвует в российской мегараспродаже?
В России участниками «черной пятницы» станут сотни магазинов. Их предложения аккумулируются в основном на двух ресурсах.
Изначально участники российской акции были представлены на сайте www.blackfridaysale.ru. Но в прошлом году часть
Организатор первой акции — компания «Блэк Фрайдэй» — прогнозирует участие в ней до 400
В «черной пятнице» примут участие не только
Все ли скидки будут честными?
Не факт. Известно, что продавцы зачастую искусственно завышают цены накануне распродаж, чтобы затем создать видимость больших скидок.
К примеру, сайт Geektimes.ru исследовал размер скидок у крупнейшего китайского
«Отслеживайте цены на товары, чтобы быть уверенными в том, что скидка настоящая», — советует коммерческий директор «Блэк Фрайдэй» Светлана Харабурова.
А Алексей Федоров предлагает покупателям воспользоваться сервисом сравнения цен, чтобы убедиться, что они нашли товар по самой низкой стоимости.
Как подготовиться к «черной пятнице»?
Покупателям лучше заранее составить список желаемых товаров, чтобы успеть купить самые нужны вещи, советуют ретейлеры.
Определиться с бюджетом, который люди готовы потратить в этот день, лучше тоже заранее, говорит Светлана Харабурова.
Еще важно запастись терпением. В «черную пятницу» продажи у ретейлеров возрастают в несколько раз, и многие не успевают отправить заказ быстро. Покупателю нужно быть готовым к тому, что его придется подождать лишние несколько дней, говорит Федоров.
Мария Селиванова