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11:23 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области

На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

На пять миллиардов рублей планируется увеличить областной бюджет на 2018 год за счет дотации со стороны федерального центра, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу областной Думы.

На такую сумму Правительство РФ предоставляет региону средства на обеспечение сбалансированности бюджета на следующий год.

Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев отмечает, что выделяемая сумма в семь раз выше размера аналогичной дотации, выделенной региону на 2017 год. В нынешнем году она составила 699 миллионов рублей.

Соответственно, с учетом дотации, расходы и доходы бюджета Волгоградской области на 2018 год ожидаются в размере 83,5 миллиарда рублей. Напомним, что во внесенном на рассмотрение в областную Думу 31 октября проекте главного финансового документа региона расходы и доходы составляли первоначально 78,5 миллиарда рублей.

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