На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

На пять миллиардов рублей планируется увеличить областной бюджет на 2018 год за счет дотации со стороны федерального центра, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу областной Думы.

На такую сумму Правительство РФ предоставляет региону средства на обеспечение сбалансированности бюджета на следующий год.

Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев отмечает, что выделяемая сумма в семь раз выше размера аналогичной дотации, выделенной региону на 2017 год. В нынешнем году она составила 699 миллионов рублей.