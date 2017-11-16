На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области
На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области.
На 5 миллиардов рублей в 2018 году будет увеличен бюджет Волгоградской области.
На пять миллиардов рублей планируется увеличить областной бюджет на 2018 год за счет дотации со стороны федерального центра, сообщает ВДТВ со ссылкой на
На такую сумму Правительство РФ предоставляет региону средства на обеспечение сбалансированности бюджета на следующий год.
Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев отмечает, что выделяемая сумма в семь раз выше размера аналогичной дотации, выделенной региону на 2017 год. В нынешнем году она составила 699 миллионов рублей.
Соответственно, с учетом дотации, расходы и доходы бюджета Волгоградской области на 2018 год ожидаются в размере 83,5 миллиарда рублей. Напомним, что во внесенном на рассмотрение в областную Думу 31 октября проекте главного финансового документа региона расходы и доходы составляли первоначально 78,5 миллиарда рублей.