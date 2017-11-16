В Новосибирске открыли крупнейший в Сибири оптово-розничный центр «Фудсиб»

На пересечении ул. Краузе и Мочищенского шоссе сегодня открылся новосибирский комплекс «Фудсиб», ориентированный, в первую очередь, на ритейлеров, средний и крупный опт. Общая площадь агрохаба составляет 7 га. Планируется, что в год здесь будут продавать до 120 тыс. т овощей и фруктов. Кроме того, представлена молочная и рыбная продукция, сладости и бакалея.

«Этот проект будет ориентирован на международные связи, в первую очередь, на связи с поставщиками государств Центральной Азии, наши давние партнеры из Казахстана и Узбекистана», — сказал на церемонии открытия врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, выразил уверенность, что начало работы «Фудсиба» серьезно ослабит позиции нелегальных сезонных торговцев фруктами, которые летом открывают свои точки во всех районах города.

Проект реализован агропромышленным холдингом «Узагроэкспорт» совместно с ООО «Импульс», владельцами которого являются Дмитрий Терешков (председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация») и Александр Манцуров (совладелец торгово-производственного холдинга «Сибирский гигант»).

Общая сумма инвестиций в проект составляет около 1 млрд руб. Из них 700 млн руб. — средства инвесторов, 300 млн руб. — кредитная линия ВТБ. За основу был взят проект крупнейшего в Европе оптово-розничного рынка «Фудсити».

В качестве основного преимущества агроцентра Дмитрий Терешков назвал большое количество холодильных и морозильных помещений: «Это означает, что любой производитель или поставщик товара может завести многодневный запас продукции, что означает значительно удешевление логистики, соответственно, это скажется на конечных ценах на прилавке».

Кроме того, центр располагает двумя кросс-доками — специальными стойками, где торговля идет непосредственно с машин, общей площадью около 4 тыс. кв. м.

По наблюдениям корреспондента Sibnovosti.ru, пока в комплексе занято не более четверти торговых мест.