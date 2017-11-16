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11:17 (мск), источник: Югополис

В Новороссийском порту сменилось руководство

Врио гендиректора порта назначен Сергей Киреев.

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП, подконтролен СП «Суммы» Зиявудина Магомедова и «Транснефти») принял отставку гендиректора Султана Батова. Временно исполняющим обязанности главы компании назначен Сергей Киреев, занимающий должность гендиректора компаний «Транснефть-Терминал» и «Транснефть-Сервис». Об этом «Коммерсанту» сообщили в группе «Сумма». Внеочередное собрание акционеров, на котором будет решаться этот вопрос, назначено на 25 декабря. В «Транснефти» не стали комментировать ситуацию.

Сергей Киреев давно работает в транспортной сфере. С 1994 года по 2007 год он возглавлял ТОО «Евразия Бункер», был гендиректором ЗАО АКВАТРЕЙД и гендиректором ООО «Юг-Транс-Ойл» в Москве. Согласно годовому отчету НМТП, в 2014 году Киреев был впервые избран в состав совета директоров порта. В 2016 году в компании сменилось три состава совета директоров, в первый из которых (функционировал с 1 января до 28 июня) он также входил.

Параллельно Сергей Киреев уже десять лет руководит компанией «Транснефть-Терминал», занимающейся перевалкой нефти и нефтепродуктов на экспорт через береговые пункты налива «Грушовая» и «Шесхарис», а также наливом нефти в вагоны-цистерны для последующей отправки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Также он возглавляет «Транснефть-Сервис», которая отвечает за морской и внутренний водный транспорт, включая организацию и перевозку грузов, транспортно-экспедиционное обслуживание, оказывает услуги агента на всех видах транспорта, а также занимается оптовой торговлей всеми видами топлива.

Ушедший со своего поста гендиректора Султан Батов через месяц должен возглавить созданную дочернюю компанию «НМТП-Строй», которая займется реализацией программы строительства и реконструкцией порта.

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