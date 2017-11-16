МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания «Ямал» станет якорной в аэропорту Челябинска. Об этом в четверг сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин на заседании Законодательного собрания ЯНАО.

«Окружной авиакомпанией (“Ямал” — прим. ТАСС) взят курс на расширение маршрутной сети. Заключено соглашение с правительством Челябинской области о превращении авиакомпании “Ямал” в якорную для этого региона. Аэропорт Рощино в Тюмени продолжит оставаться базовым», — сказал Кобылкин.

Глава региона отметил, что продолжается программа по переводу авиапарка на отечественные самолеты, до конца года авиакомпания будет оснащена 12 воздушными судами «Сухой Суперджет». «Мы пошли еще дальше, формируя заказ на лайнеры малой авиации. Планируем использовать ее для мониторинга лесов и водоемов, санитарной авиации, патрулирования ледовой обстановки и помощи морским судам», — сообщил он.

По словам Кобылкина, на Ямале сохранится количество субсидируемых межмуниципальных маршрутов. «К межрегиональным добавятся два направления из Санкт- Петербурга — в Салехард и в Новый Уренгой. Развивая окружного авиаперевозчика, мы создаем комфортные условия и для других. Из 11 авиакомпаний, осуществляющих перевозки на Ямале, шесть “пришли” за последние пять лет, количество аэропортов выросло до десяти», — подчеркнул он.