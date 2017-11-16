Свердловская область вышла на рынок концессионных проектов РФ
Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение о партнерстве с Национальной ассоциацией концессионеров.
Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение о партнерстве с Национальной ассоциацией концессионеров.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение о партнерстве с Национальной ассоциацией концессионеров (НАКДИ) в рамках проходящего в Екатеринбурге Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей». Согласно соглашению КРСУ получит доступ к базе НАКДИ, где содержатся актуальные данные о реализации концессионных проектов по всей Российской Федерации. Так же НАКДИ, по запросу Корпорации, будет осуществлять выборку концессионных конкурсов с объемом инвестиционных обязательств свыше 100 миллионов рублей на территории любого субъекта РФ или
«Данное соглашение — это существенный вклад в решение проблемы направления денег внутренних крупных инвесторов в реальные проекты. В том числе, чтобы деньги направлялись и в Свердловскую область. Соглашение с такой авторитетной организацией как НАКДИ позволит нам готовить концессионные проекты, опираясь на поддержку профессионалов и успешный опыт других регионов по привлечению средств из внебюджетных источников. А также презентовать проекты Свердловской области в сфере
Так же на Форуме состоялся круглый стол на тему
Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева уже создана рабочая группа по строительству общеобразовательных школ путем реализации соглашений о
Отметим, Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для формирования актуальной повестки развития российских городов и подходов к запуску эффективных разномасштабных проектов.