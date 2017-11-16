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11:15 (мск), источник: Apiural.ru

Свердловская область вышла на рынок концессионных проектов РФ

Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение о партнерстве с Национальной ассоциацией концессионеров.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Корпорация развития Среднего Урала подписала соглашение о партнерстве с Национальной ассоциацией концессионеров (НАКДИ) в рамках проходящего в Екатеринбурге Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей». Согласно соглашению КРСУ получит доступ к базе НАКДИ, где содержатся актуальные данные о реализации концессионных проектов по всей Российской Федерации. Так же НАКДИ, по запросу Корпорации, будет осуществлять выборку концессионных конкурсов с объемом инвестиционных обязательств свыше 100 миллионов рублей на территории любого субъекта РФ или административно-территориальной единицы. В свою очередь КРСУ будет предоставлять Национальной ассоциации концессионеров сведения о реализации концессионных проектов и их участников на территории Свердловской области. А также предоставлять дополнительную информацию о развитии рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру на территории Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Данное соглашение — это существенный вклад в решение проблемы направления денег внутренних крупных инвесторов в реальные проекты. В том числе, чтобы деньги направлялись и в Свердловскую область. Соглашение с такой авторитетной организацией как НАКДИ позволит нам готовить концессионные проекты, опираясь на поддержку профессионалов и успешный опыт других регионов по привлечению средств из внебюджетных источников. А также презентовать проекты Свердловской области в сфере государственно-частного партнерства по всей России», — уверен генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Так же на Форуме состоялся круглый стол на тему муниципально-частного партнерства в проектах по развитию городской инфраструктуры. Обсуждение темы государственно-частного партнерства в сферах ЖКХ, транспорта и образования прошло по инициативе администрации Екатеринбурга, при участии Корпорации развития Среднего Урала и «Центра компетенций государственно-частного партнерства».

Напомним, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева уже создана рабочая группа по строительству общеобразовательных школ путем реализации соглашений о государственно-частном партнерстве. Также уральский «Центр компетенций ГЧП» при Корпорации развития Среднего Урала прорабатывает проекты, связанные с рельсовым транспортом — трамвайными линиями и скоростными магистралями, сохранением объектов культурного наследия.

Отметим, Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030» — это площадка для формирования актуальной повестки развития российских городов и подходов к запуску эффективных разномасштабных проектов.

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