Исследование: Средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года

«В каких городах купленную квартиру выгодно сдавать в аренду? Где ваш актив принесет наибольшую прибыль? Этим вопросом задались специалисты федерального портала “Мир квартир”. Они подсчитали доходность и окупаемость средних квартир во всех городах страны с численностью жителей более 300 тыс. человек. При подсчетах принимались во внимание все сегменты квартир, исключая элитный. Показатели доходности и окупаемости получились путем сопоставления стоимости квартир на вторичном рынке и годового дохода от аренды. В Москве окупаемость квартиры составляет 22 года, в Питере — 21 год. Еще полгода назад эти показатели составляли 19 и 18 лет. Но с тех пор средняя стоимость квартиры на вторичном рынке столиц чуть выросла, а арендная ставка заметно снизилась», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лучшие показатели доходности недвижимости оказалась в Магнитогорске (8,5%), Махачкале (8,2%), Вологде (8%) и Астрахани (7,9%). Пятое место разделили сразу три локации — Нижний Тагил, Брянск и Ленинградская область: там квартиры дают по 7,6% доходности. Северная столица стоит в самом конце списка с показателем 4,7%. Ее опережают только Чебоксары с 4,4% и Москва с 4,6%. В самую малодоходную пятерку городов входят также Саранск (4,7%) и Орел (4,9%).

«Чтобы окупить расходы на приобретение квартиры путем сдачи ее в аренду, В Магнитогорске понадобится 12 лет, а в Чебоксарах почти вдвое больше — 23 года. Среди миллионников стали также менее доступны Омск (там окупаемость за полгода выросла с 16 до 19 лет), Пермь (с 15 до 18 лет), Красноярск и Краснодар (с 12 до 14 лет), Новосибирск (с 17 до 18 лет), Ростов-на-Дону и Екатеринбург (с 15 до 16 лет). Зато быстрее стали окупаться квартиры в таких милионниках, как Нижний Новгород (с 16 до 14 лет), Челябинск и Екатеринбург (с 15 до 14 лет). В Воронеже, Волгограде и Казани показатели изменились незначительно», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что в среднем по России доходность квартир упала с 6,3% до 6%, окупаемость увеличилась с 16 до 17 лет.

«Мы не принимали во внимание дополнительные затраты собственников, такие как расходы на ремонт сдаваемой квартиры, починку техники, уплату налогов на недвижимость. Так же не учитывались простои квартиры, всегда неизбежные на практике. То есть анализировалась “сферическая квартира в вакууме”, сдаваемая круглогодично и не требующая ремонта. В реальности доход собственника обещает быть менее оптимистичным», — приводятся в сообщении слова генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.