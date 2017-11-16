Челябинская область направит более 2/3 доходов бюджета на «социалку»

«Первое и наиболее приоритетное направление — это инвестиции в человеческий капитал, инвестиции в качество жизни», — подчеркнул глава регионального парламента. Он подчеркнул, что это направление включает в себя образование, здравоохранение, культуру и спорт. Только на эти сферы будет выделено 55,7 миллиарда рублей.

Так, на образование региона планирует направить 38,5 миллиарда рублей, что на 11% выше первоначального плана текущего год. Почти в 3,5 раза — до 100 миллионов рублей -увеличены расходы на закупку учебников для школ. Как уже сообщало агентство, сегодня для стопроцентного укомплектования библиотечных фондов региону требуется единовременно 340 миллионов рублей. Кроме того, ежегодно на обновление учебных фондов нужно еще 120 миллионов рублей. До настоящего момента денег на эти цели выделяется недостаточно, и родители вынуждены софинансировать. «Надеемся, что выделенная на будущий год сумма позволит закрыть имеющуюся потребность», — отметил спикер. Впервые муниципалитетам выделят субсидии на капитальный ремонт школ. В 1,4 раза увеличен объем средств на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Расходы на здравоохранение увеличены на 40% к первоначальному плану текущего года увеличатся и составят 13,4 миллиарда рублей. «Это дополнительное оказание бесплатной медицинской помощи, профилактика инфекционных заболеваний, обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом первого типа расходными материалами, приобретение медоборудования, ремонты и противопожарные мероприятия, лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, а также мероприятия по кадровому обеспечению системы здравоохранения», — уточнил Владимир Мякуш.

Расходы в сфере культуры запланированы с ростом на 34% к первоначальному плану текущего года и составят 1,6 миллиарда рублей. В 3,5 раза больше средств будет направлено на организацию ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства, новые театральные постановки.

«Впервые выделены ресурсы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы областных и муниципальных театров», — рассказал спикер. На развитие физкультуры и спорта будет направлено 2,2 миллиарда рублей.

С проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания и сайте министерства финансов региона.

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