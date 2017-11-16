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11:05 (мск), источник: Новости Перми

В трех районах Перми отключат воду

Отключения запланированы 18 и 21 ноября. Они коснутся Ленинский, Свердловский и Кировский районы.

С 09:00 до 15:00 18 ноября без водоснабжения останутся жители домов по улицам: ул. Пермская, 59, 61, 61 В, 63, 63/1, 65, 67, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86, Комсомольский проспект, 30.

Также в этот день с 09:00 до 19:00 воду отключат по следующим адресам: ул. Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 63, 67, ул. Илецкая, 6, ул. Лодыгина, 57, ул. Муромская, 16а, 18, 2, 24, 26, 28, 32, Серебрянский проезд, 11, 12, 13, 15, 17, 9, ул. Солдатова, 24, 26, 26а, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 32, ул. Уфимская, 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, ул. Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 48/2, 9.

21 ноября с 09:00 до 16:30 отключат воду на ул. Калинина, 60.

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