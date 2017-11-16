В трех районах Перми отключат воду

С 09:00 до 15:00 18 ноября без водоснабжения останутся жители домов по улицам: ул. Пермская, 59, 61, 61 В, 63, 63/1, 65, 67, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86, Комсомольский проспект, 30.

Также в этот день с 09:00 до 19:00 воду отключат по следующим адресам: ул. Емельяна Ярославского, 53, 55, 57, 59, 63, 67, ул. Илецкая, 6, ул. Лодыгина, 57, ул. Муромская, 16а, 18, 2, 24, 26, 28, 32, Серебрянский проезд, 11, 12, 13, 15, 17, 9, ул. Солдатова, 24, 26, 26а, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 32, ул. Уфимская, 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, ул. Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48, 48/2, 9.



21 ноября с 09:00 до 16:30 отключат воду на ул. Калинина, 60.